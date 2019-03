Filtran lista de candidatos

Desde que Ben Affleck anunció que se retiraba como Batman, los fans se han estado quebrando la cabeza intentando averiguar quién será el próximo Bruce Wayne. Y aunque no hay nada confirmado, una lista de cinco actores ha aparecido en la red con los candidatos finales que baraja Warner para convertirse en el nuevo Bruce Wayne.La lista ha sido filtrada por The Hashtag Show e incluye a cinco actores, todos ellos menores de 30 años, por lo que quedarían descartados Jake Gyllenhaal, Jon Hamm o Armie Hammer. En todo caso, los nombres de la lista no han sido confirmados, por lo que no deja de ser un rumor.La lista incluye a Jack Reynor (Transformers), Alexander Ludwig (Vikingos), Jack O’Connell, Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass) y Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road).Los cinco actores tienen más o menos la misma altura, peso y edad, así que no sería descabellado pensar que la fuente de la que proviene la supuesta filtración sea bastante fiable.Por supuesto, nada de esto será oficial hasta que Warner o Matt Reeves no hagan un comunicado al respecto. Para saber quién será el próximo actor que ocupe la baticueva habrá que esperar.