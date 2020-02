Filtran video inédito de Belinda

Escuchar Nota

¡Se acaba de filtrar Báilalo de Belinda! Esta canción y el video se grabaron hace 2 años y por fin salieron a la luz (no habían salido por el rompimiento con Criss Ángel) @PepeYTeo @CesarTeo @Ricardo_Peralta por favor hablen de él !!! https://t.co/vB4bjy44mT pic.twitter.com/wwwdYGFD3Z — b (@bailalo5) February 27, 2020

"Solo sé que 'Báilalo' estaba adelantada a su época, como todo lo que hace Belinda. Qué coraje que no pudo ver la luz en su momento, lo único que nos queda es disfrutarlo por nostalgia, pero la emoción no es la misma ni la que debió ser", escribió un usuario en Twitter.



¿Belinda o Taylor Swift? La cantante sorprende con el video de "Bailalo" ¡3 añas después! ¿Ya lo vieron? #QuéEscándala https://t.co/xrdHqrk6p8 pic.twitter.com/VRsg3ZYOWi — Escándala (@escandalamx) February 28, 2020

VERGA ME GUSTÓ MUCHO LA NUEVA DE BELINDA, YA ME VI BAILANDO MUY SUCIO.

pic.twitter.com/n3j9EG6rqr — IG:Prncipe.Tona (@tona__tiuh) February 27, 2020

Los seguidores de la cantantefueron sorprendidos este viernes después de que se filtrara uno de los videos más esperados de la artista, que no había podido ser difundido desde el 2017.Se trata de "Báilalo", una canción en la que la mexicana colaboró con el DJ estadounidensey los puertorriqueños Zion & Lennox, cuyo video fue escrito y dirigido por el ilusionista estadounidense, expareja de Belinda.La producción fue exhibida este jueves en redes sociales y compartida por diferentes usuarios, quienes celebraron la liberación del tema.Sin embargo, el material no fue emitido por ninguno de los implicados, por lo que aún se desconoce al responsable de dicha divulgación.Por su parte, tanto la cantante como el mago se han abstenido de hacer algún tipo de comentario al respecto.Eso sí, Belinda publicó desde su canal oficial de YouTube un corazón como comentario en el video de "Báilalo" que se expone en la cuenta JME Records.La polémica comenzó en el 2017 después de que se hiciera pública la ruptura de Criss Angel y de la también actriz, debido a que el mago decidió mostrar el detrás de cámaras antes de la fecha de estreno del video, causando un gran descontento entre los fanáticos de la cantante, quienes consideraron su comportamiento como una venganza.La producción millonaria del audiovisual, en el que también participó el Cirque Du Soleil, ha sido uno de los problemas principales para que la cantante lo pudiera hacer público pues, según información de medios locales, el ilusionista le pidió a la cantante pagar los gastos de la producción para obtener los derechos de autor.La canción es una mezcla de géneros musicales que van de la música electrónica de Steve Aoki, el pop de la mexicana y los ritmos latinos de Zion & Lennox y el videoclip muestra una fiesta en el desierto con ostentosos escenarios y un gran número de vestuarios.Actualmente, Belinda es parte del musical basado en la obra de la agrupación española Mecano, "Hoy no me puedo levantar", y su más reciente sencillo, "Amor a primera vista", una colaboración con Los Ángeles Azules, le valió una nominación al Premio Lo Nuestro. EFE