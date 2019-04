Fin de ZEE tira inversión prometida de 8 mmdd

Como una decisión muy lamentable calificó Jorge Dávila Flores la cancelación del programa Zonas Económicas Especiales por parte del Gobierno federal, pues representará otra muy mala señal para los inversionistas y echará abajo inversiones comprometidas por más 8 mil millones de dólares.El consejero legislativo del Consejo Coordinador Empresarial expuso que “el programa impulsaría el crecimiento y desarrollo económico en siete regiones de nuestro país. Es un proyecto muy viable, surgido de estudios específicos y creado bajo decreto presidencial, en el cual hay cerca de 100 grandes proyectos, donde ya estaban comprometidos más de 8 mil millones de dólares”.Agregó que con esta cancelación se manda una muy mala señal a la inversión privada, a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, y además de dar una pésima imagen de nuestro país, también impacta en la credibilidad de los acuerdos ya establecidos.Dávila Flores declaró que esta decisión denota también la falta de comunicación del Gobierno federal con los organismos empresariales.“Pese a que en sus discursos reconoce que se requiere de la inversión privada, nacional y extranjera, para llegar a la meta de crecimiento, las acciones del Gobierno federal no son congruentes y otra prueba de ello es la eliminación de las Zonas Económicas Especiales”, expresó Miguel Hernández Cervantes.Así, el vicepresidente de Canacintra Coahuila Sureste refirió que este proyecto cancelado significaba viabilidad y perspectiva de crecimiento para muchas regiones del país.“La eliminación de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la revisión de contratos ya firmados para generación de energía, así como para exploración y extracción de petróleo; la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor en un país que requiere como nunca de jóvenes emprendedores y de nuevas pequeñas y medianas empresas, todo ello está generando un ambiente muy poco propicio para la inversión privada.“Cualquier inversionista requiere de certidumbre y eso es lo que en este momento no hay, certidumbre, sobre todo cuando el Gobierno dice una cosa y en la práctica hace otra, y pareciera ser enemigo de la inversión privada, porque todo indica que en la nueva Administración no terminan por entender que el motor de la economía es la inversión privada”, apuntó el también exgerente general de Manufacturas Zapalinamé.