Finales de conferencia de la NFL: horarios y dónde ver EN VIVO los partidos

Este fin de semana conoceremos a los dos equipos que estén invitados al Super Bowl LV, los cuales saldrán de las finales de conferencia (AFC y NFC), donde cuatro equipos pelearán por los dos boletos que hay para ir a Tampa Bay.Ambas finales se estarán disputando el domingo 24 de enero, siendo en el Lambeau Field donde arranquen los juegos de campeonato, lugar en el que los Green Bay Packers estarán recibiendo a Tampa Bay (18-5), equipo que consiguió avanzar a esta instancia por primera vez en 18 años gracias a su quarterback Tom Brady, quien los guió en la victoria ante New Orleans Saints. Ahora, nos espera un gran choque, pues el mariscal de Buccaneers enfrentará a Aaron Rodgers.La final de laserá el partido en el que se defina el último pase al Súper Tazón 2021, donde los Chiefs, actuales campeones siguen defendiendo su título, por lo que buscarán vencer a los Buffalo Bills, equipo que llega por primera vez a esta instancia desde 1993.Los Bills tendrán una labor complicada, pues Kansas City parte como favorito; sin embargo, el head coach Andy Reid tiene una preocupación ya que no saben si podrán contar con su quarterback Patrick Mahomes, debido al protocolo de conmociones de la NFL, pues serán los médicos quien decidan si puede estar ante Buffalo.Para que no te pierdas las finales de conferencia de la NFL, aquí te decimos cuándo, a qué hora y dónde podrás ver los juegos.Dónde ver las finales de conferencia de la NFL