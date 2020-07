Fingiría Mysterio lesión por desacuerdo salarial con la WWE

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la lesión que sufrió Rey Mysterio en el ojo derecho el domingo pasado durante el evento de Extreme Rules es una estrategia de la WWE, ya que aún no habrían llegado a un acuerdo económico para extender su relación laboral.



Es por eso que el luchador de origen mexicano ha tenido actuaciones esporádicas en la empresa, según Dave Meltzer, fuente cercana a la World Wrestling Entertainment. Mysterio y algunos directivos han tenido pláticas, pero no han llegado a ningún acuerdo, ya que el enmascarado quiere un aumento salarial, pero la empresa no está dispuesta a ceder.







La WWE ha entrado en una situación complicada por la crisis del Covid-19, razón que impide pagarle a Rey Mysterio lo que solicita. Otro de los obstáculos ha sido la duración del acuerdo propuesto. La empresa busca que Rey permanezca cinco años más, pero la intención del luchador es estar solamente 18 meses.



A partir de la primera lesión en el ojo que vivió el amo del 619, su hijo Dominik ha aparecido en escena en algunos shows del Monday Nigh Raw. Su carrera dentro de la marca también ha sido clave en las negociaciones, ya que Mysterio quiere asegurar que su hijo pueda comenzar su trayectoria como luchador en la WWE.