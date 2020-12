Fiorenzo, de 94 años, llama a la policía en Navidad para que lo acompañaran

Fiorenzo Malavolti ha 94 anni ed è solo in casa a #Natale. Decide così di chiamare i @_Carabinieri_ per ricevere un po' di calore umano. Una richiesta inusuale, ma accolta con affetto. Grazie alle nostre #ForzedellOrdine, sempre in prima linea per i più deboli. pic.twitter.com/vESxW2t0YN