Firma Riquelme convenio con Insabi y 38 municipios para reforzar acciones contra la Hepatitis C

“Vamos a reforzar los hospitales de Coahuila con mejores instalaciones, con mejores equipos y con mayor número de médicos, personal relacionado al paciente; tenemos en Coahuila ocho Jurisdicciones Sanitarias con las que vamos a trabajar de manera coordinada en bienestar de todas y todos los coahuilenses”, precisó.



Con el objetivo principal de establecer los mecanismos de colaboración y coordinación en materia de salud y erradicar la Hepatitis C, el Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud y los 38 Municipios de Coahuila firmaron unAsí, como prevención contra la hepatitis, detección oportuna y tratamiento del cáncer, prevención de embarazos en adolescentes, atención a la violencia, adicciones, prevención del suicidio y salud mental, la reactivación de Comunidades Saludables y participación municipal, entre otros. Además de sumar al Modelo de Salud para el Bienestar (Modelo SABI) para la eliminación de la Hepatitis C.En su mensaje, el gobernadorExpuso además que por la temporada invernal se aproximan otro tipo de padecimientos y vienen enfermedades de temporada que se pueden confundir con el Covid-19, por lo que se trabaja ya en las estrategias de prevención a implementar en la entidad.“El convenio que hoy fírmamos se va a desglosar en cada Subcomité Regional y con los distintos hospitales; ahí estableceremos todos los riesgos que podemos tener en los próximos meses y haremos la suma de los padecimientos que no hemos atendido, y llegar a los pacientes que lo necesiten”, declaró.En su intervención, el Director General del INSABI, Juan Antonio Ferrer, destacó las decisiones aplicadas por Coahuila en su lucha contra el Covid-19, al estar debajo de la media a nivel nacional así como contar con un Consejo Estatal de Salud y los Subcomités Regionales para su atención.El Secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, señaló que con esta suma de voluntades, en Coahuila se podrán instalar centros de atención de casos de hepatitis, y para fin de año nuestro estado será el primero en haber erradicado la Hepatitis C.De igual manera, se reanudará el programa de “Cambiando vidas”, y se implementarán jornadas de cirugías de catarata, prótesis de cadera y rodilla, colocación de prótesis dentales y aplicación de toxina botulínica, además de continuar con el programa de cirugías bariátricas antes de que finalice este año; entre otras acciones para prevenir el Covid-19.Por su parte, el titular de la Coordinación Nacional Médica del INSABI, Alejandro Svarch Pérez, realizó una presentación del Modelo de Salud y de las campañas a implementarse en Coahuila: eliminar la Hepatitis C; el control de enfermedades cardiometabólicas, y la de atender las de salud mental.El Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, reiteró que en Coahuila se actuó con tiempo con acciones y programas anticipados desde hace cinco meses para atender la contingencia, la que se pudo contener, además de que se implementó un plan para la reactivación económica y se reforzaron las medidas sanitarias.