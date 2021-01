Firma Saraperos al saltillense Ramiro Domínguez de 13 años

Escuchar Nota



“Estoy muy feliz al saber que puedo seguir mejorando en este deporte, algo que desde muy chiquito vi como un entretenimiento, ahora con la posibilidad de seguir aprendiendo con entrenadores de Saraperos para desarrollar más mis cualidades.



“Comencé a jugar a los 3 años con el equipo de Dodgers dirigido por Chema Aguero, ahí estuve dos años, el resto de mi formación ha sido con Sammy López, con quien he jugado desde chiquito, preinfantil, todos los torneos nacionales y subir de categorías hasta ahora en prejunior en la Academia Saraperos”, platicó.



sigue afianzando jugadores jóvenes, talento que viene empujando y requiere pulirse, por ello firmaron al joven saltillense, de 13 años.En últimas fechas la Nave Verde se ha hecho de muchachos que son prospectos, y en esta ocasión no dejó pasar el momento de tener a un pelotero que cuenta con, habitual primer bate, chocador de bola y rápido de manos a la defensiva.director deportivo de Saraperos de Saltillo, encabezó la firma del nuevo prospecto saltillense, acompañado por los padres del jugador,, además de su hermanoRamiro se desempeña en las paradas cortas, aunque puede jugar cualquier posición en el cuadro, estudia el segundo año de secundaria en el Instituto Vivir, con la misma entrega y pasión que le pone a su juego en el rey de los deportes.“Soy un jugador que me gusta entregarme al máximo, prepararme para los juegos. Mi ídolo es, juega la misma posición que yo, me gusta su estilo y la entrega que tiene en el equipo de Chicago, me identifico mucho. En liga mexicana admiro a, son muy buenos peloteros”, platicó.