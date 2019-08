‘Firman’ ejecuciones con carritos de juguete

Fue durante la madrugada del lunes que se confirmó el cuatro hombre asesinado y con carritos de juguete sobre él, en menos de 24 horas en Culiacán, Sinaloa.El cadáver que vestía solo un pantalón de mezclilla oscuro y sobre su pecho autos de juguete y pastillas, fue localizado afuera del DIF municipal ubicado en la colonia El Vallado.Su nombre no se reveló ya que no portaba credenciales que lo identificaran, y debido a la falta de evidencias en el lugar de los hechos, el cuerpo fue levantado y llevado a las instalaciones del Semefo.Con la información que se tiene al momento, fue a este a quien más carritos le dejaron encima, 11 en total, 10 en el pecho y 1 en la mano.El segundo joven asesinado a balazos, con huellas de tortura y con carritos de juguete, también fuen encontrado en el sector de Valle Alto, con una hora y media de diferencia del primero, tendido en las afueras de un supermercado en el mencionado sector.Con quemaduras en diferentes partes del cuerpo y seis carritos que formaban una cruz en el pecho, encontraron al occiso, quien no pudo ser identificado en la escena del crimen.Al igual que el último cuerpo, en el lugar no se encontró evidencia más allá del cuerpo, por lo que los peritajes fueron rápidos y el cuerpo trasladado a las instalaciones del Semefo.El primer joven fue reportado cerca de la 5:30 horas del domingo en el sector Valle Alto, al llegar al lugar este joven fue identiticado como Jonathan “N”, 27 años.