Firman Pacto Coahuila 2020: consolida estado liderazgo en materia laboral

Saltillo, Coah.- Con la premisa de mantener el crecimiento estable, con seguridad y certeza laboral, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la firma del Pacto Coahuila 2020 Inclusión, Igualdad y Justicia Laboral.



En la ceremonia, los representantes de los sectores involucrados ratificaron su compromiso de mantener la cercanía, estrecho contacto y la corresponsabilidad para que Coahuila siga en los primeros lugares nacionales en la materia.



Asimismo, se puso de manifiesto que el acuerdo trilateral –Gobierno, empresarios y trabajadores-- pretende impulsar la formalidad laboral con perspectiva de inclusión social, no discriminación y la igualdad de los derechos laborales.



Además, que en base a los resultados que dejó el Pacto Coahuila 2019, que fue ejemplo nacional y el primero en su género en América Latina, se formalizaron los lazos de coordinación entre todas las partes involucradas para mantener la llegada de más inversiones y la generación de nuevos empleos, así como la estabilidad y la paz laboral.



Ante representantes obreros, patronales y autoridades de los tres órdenes de Gobierno, Miguel Riquelme sostuvo que el Pacto 2020 contribuirá a consolidar la prosperidad y el desarrollo de Coahuila, al tiempo que reconoció la participación de los Poderes Legislativo y Judicial, así como la disposición del sector patronal para mantener el avance que registra Coahuila en la materia.



Resaltó que hasta el momento se tienen resultados satisfactorios con la implementación del Pacto, porque Coahuila es la tercera entidad del País con mayor crecimiento económico, ya que en el tercer trimestre de 2019 registró 3 por ciento, sólo por debajo de Tlaxcala y Colima, estados que no son comparables ni con el territorio ni con la población coahuilense.



Después de citar la fortaleza económica de la entidad, que le convierte en un Estado Fuerte, Miguel Riquelme destacó que dentro de la segunda fase del Pacto Coahuila 2020 se incorporarán factores como la salud y la educación, que permitirán garantizar la competitividad.



Además, el Pacto ratifica el compromiso de impulsar la libertad sindical, añadió, que permitirá generar más oportunidades de trabajo y crear mayores alternativas a la población, para que se integren al sector productivo en condiciones de mayor seguridad, equidad y respeto a sus derechos fundamentales.



De la misma forma, reiteró la disposición de su Gobierno de generar equilibrio entre las distintas regiones del estado: “Que cada una crezca en base a su vocación productiva y en todas prevalezca la estabilidad, el diálogo y las oportunidades para su mejor desarrollo”.



En su intervención, resaltó que la Reforma Laboral no es mecanismo para inhibir la inversión: “Al contrario, fomenta la protección a los derechos de los trabajadores, otorga confianza a quienes invierten en Coahuila y es el equilibrio en el que se debe centrar la colaboración entre los Poderes del estado”.



“No vamos a escatimar esfuerzos para que Coahuila dé y ofrezca el Derecho, la certidumbre a la estabilidad laboral, nada ni nadie está por encima de la Ley. Vamos a propugnar por los derechos laborales de los trabajadores, pero también vamos otorgar las mejores garantías y la certidumbre de largo plazo para quienes invierten y confían en nuestra tierra”.



Y estableció la tónica de su Gobierno: “Nunca seremos rehenes de los caprichos de quienes sólo buscan el voto laboral como medida de presión y, por ende, pretenden desestabilizar nuestro entorno económico”.



EJEMPLO PARA OTROS ESTADOS: CANACINTRA



El presidente de CANACINTRA Nacional, Enoch Castellanos Pérez, quien por segundo año consecutivo asistió a la firma del Pacto Coahuila, resaltó la estabilidad laboral que tiene el estado y que se pone de manifiesto con casi 30 años sin huelgas.



Indicó que este acuerdo se tomó como ejemplo el año anterior para su réplica en otras entidades, al tiempo que destacó el respaldo de los industriales a sus planteamientos.



En su oportunidad, el senador y Secretario General de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, resaltó que el Pacto integra las estrategias adecuadas para fortalecer las relaciones entre los sectores gubernamental, obrero y patronal, con la finalidad de mantener la estabilidad laboral en todo el País.



Dijo que Coahuila es ejemplo en este sentido porque contribuye a que en un marco de unidad, trabajo conjunto y diálogo permanente, se formalicen acuerdos que benefician a todos los sectores.



Añadió que todos en conjunto trabajan para la obtención de utilidades que representan ganancias tanto para los patrones como para los trabajadores, así como para el Gobierno, porque se mantiene la paz laboral.



En tanto, a nombre del empresariado e industriales de Coahuila, el Director General de Industrias Peñoles, Fernando Alanís Ortega, resaltó que el sector patronal apoya con determinación los lineamientos establecidos en el acuerdo, porque inciden en mayores inversiones y la generación de más empleos en la entidad.



Por su parte, los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, diputado Emilio de Hoyos y magistrado Miguel Mery, respectivamente, coincidieron en respaldar las estrategias que integran el Pacto Coahuila 2020 y resaltaron que van encaminadas a salvaguardar la paz y la estabilidad laboral en todo el estado.



Asimismo, el Secretario del Trabajo en la entidad, Román Alberto Cepeda González, aseveró que se seguirán puntualmente los lineamientos que establece la estrategia, y resaltó que el Gobierno de Miguel Riquelme ratifica su compromiso con la armonía en el ámbito laboral, que permiten al estado sumar 28 años sin ninguna huelga local.



En ese contexto, se estableció que el Pacto Coahuila 2020 contempla además la inclusión de las mujeres en la vida productiva de la entidad, quienes se sumarán a las personas con discapacidad y adultos mayores que a lo largo del año pasado se integraron a la formalidad laboral.



A este evento también asistieron la senadora Verónica Martínez García, Manuel Arturo García Martínez, encargado de la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la STyPS y representante de la titular, Luisa María Alcalde Luján; Mark Manley, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNU), y alcaldes y alcaldesas de Coahuila, encabezados por el anfitrión Manolo Jiménez Salinas.