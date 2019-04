Firman proclamación para prevenir el abuso infantil

Autoridades estatales, del condado de Val Verde y de la ciudad firmaron la proclamación del Mes Nacional de la Prevención del Abuso Infantil para crear conciencia en esta población sobre cómo proteger y ayudar a los menores de edad.La ceremonia se llevó a cabo en el Texas Community Bank, Community Hall, donde estuvieron presentes el personal del BCFS Health and Human Services-Del Rio, quienes organizan este evento cada año para ayudar a reducir el número de abusos contra menores de edad.Carmen Gutiérrez estuvo como representante del congresista Will Hurd, quien estaba como invitado especial para la firma de esta proclamación, mientras que por parte del representante estatal Alfonso “Poncho” Nevárez acudió Beatriz Osuna, quien dio lectura a un escrito enviado en apoyo a este programa que es durante todo el mes de mayo.Las autoridades que acudieron a este evento fueron: El mayor de la ciudad, Bruno Lozano y el juez del condado de Val Verde, Lewis Owens, quienes dieron lectura a las proclamaciones y las firmaron ante la presencia de todos los presentes y las entregaron a Delia Ramos, directora del BCFS Health and Human Services-Del Rio.En representación de las corporaciones de seguridad de esta población, quienes también buscan crear conciencia en la comunidad sobre la protección de los niños, estuvo el condestable Steve Berg, del condado de Val Verde.Con este evento autoridades tanto de la ciudad como del condado de Val Verde y representantes estatales se comprometieron en apoyar a esta organización a proteger a los niños y reducir el índice de abusos de menores.» Para el mes de mayo entrante» Entregan proclamación al BCFS Health and Human Services-Del Rio» Para buscar disminuir los agravios contra menores en todo el país