Firme apoyo a la educación en Coahuila: MARS

Ramos Arizpe, Coah.- El gobernador Miguel Riquelme Solís anunció que este año se invertirán en Coahuila mil millones de pesos en infraestructura educativa, al tiempo que inauguró diversas obras en la Secundaria Técnica número 97, de esta ciudad, que a partir de la fecha lleva el nombre del Cronista de Ramos Arizpe, don Manuel Gil Vara.



Junto al Alcalde de ese Municipio, José María Morales Padilla; el Secretario de Educación, Higinio González Calderón, y el titular del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física y Educativa (ICIFED), Jesús María Montemayor Garza, el Mandatario estatal inauguró dos aulas didácticas totalmente equipadas, escalera y obra exterior del plantel, que se localiza en el Fraccionamiento Paraje de los Pinos, donde se erogaron más de 1.4 millones de pesos.



Las instalaciones benefician a cerca de 330 alumnos y a 23 docentes de los turnos matutino y vespertino; atienden a jóvenes de colonias aledañas, como Valle Poniente y Cactus, así como de la distante Analco.



En ese contexto, el gobernador Miguel Riquelme anticipó que este año se invertirán mil millones de pesos en infraestructura educativa en todo el estado, mientras que en Ramos Arizpe se atenderán aspectos relacionados con infraestructura vial y los parques industriales, para el enriquecimiento de su desarrollo y el arribo de más inversiones a esta área de la entidad.



Ante Enrique Martínez y Martínez, ex Gobernador de Coahuila, y Arturo Berrueto, ex Alcalde de Saltillo, invitados a la ceremonia, Miguel Riquelme exhortó al alumnado a aprovechar al máximo su educación secundaria.



Al recordar que él cursó ese nivel en la Técnica número 1 de su natal Torreón, señaló que en estos planteles se sientan las bases para que continúen su aprendizaje en Universidades Tecnológicas o Politécnicas, para atender la demanda de mano de obra calificada que piden los sectores empresarial e industrial del Estado.



Riquelme Solís destacó que su Administración mantendrá su respaldo al plantel, que apenas cumple su tercer ciclo escolar, para ofrecer a alumnos y maestros mejores condiciones para cumplir con el proceso de enseñanza-aprendizaje.



Transmitió su reconocimiento a los ex gobernadores porque desde sus posiciones contribuyeron al progreso del estado, en particular de la Región Sureste, que es pilar en el desarrollo de la entidad.



En su oportunidad, el Alcalde de Ramos Arizpe, Morales Padilla, expresó su reconocimiento al Gobierno del Estado por su respaldo a la educación de la juventud de Ramos Arizpe, y elogió la trayectoria de don Manuel Gil Vara, Cronista de la Ciudad y quien fue Presidente Municipal entre 1967 y 1969.



Mientras que el homenajeado, visiblemente emocionado evocó su trayectoria en el servicio público, así como el trabajo que realiza para recordar permanentemente la historia de la antes “San Nicolás de la Capellanía”.



Don Manuel estuvo acompañado de su esposa, María de la Luz Ramos del Bosque, y de sus hijas Luz María, Lourdes y Amalia Margarita, así como su hermana Rose María y demás familiares cercanos.