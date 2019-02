Firme en Saltillo Ram Heavy Duty

La exitosa pick up Ram Heavy Duty se queda en Derramadero, en Saltillo, confirmaron anoche en Londres directivos de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), al dar a conocer un ambicioso plan de inversión de 4 mil 500 millones de dólares para modernizar cinco plantas en Michigan y construir una nueva de ensamble en Detroit.En enero de 2018 FCA había anunciado que la producción de la Ram Heavy Duty se trasladaría a Warren, Michigan, en lo que se tradujo como un efecto de la presión que el presidente Donald Trump ejercía contra las armadoras norteamericanas que producen en México. Meses después, Fiat Chrysler aclaró que solo la Heavy Duty se produciría en Estados Unidos y que el resto de las pick up Ram se seguiría armando en Saltillo.Sin embargo, en el reciente Auto Show de Detroit, donde se realizó el lanzamiento mundial de esta camioneta, solo se presumió que contaba con un motor hecho en Coahuila, pero ahora se confirma que la producción total de la unidad continuará en Derramadero.Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía estatal, expuso: “Es un orgullo que esta pick up, cuyo lanzamiento mundial se dio en el Auto Show 2019 estando nosotros presentes, se produzca en Coahuila, lo que sin duda tendrá gran aceptación por todo el movimiento económico que va a generar; esto es producto de la confianza en el estado y las reuniones que sostuvimos con altos ejecutivos de FCA en Detroit.“Por lo tanto, bien por Coahuila, y bien por México”, agregó el funcionario estatal, quien destacó la alta calidad de la mano de obra de Saltillo y la región.