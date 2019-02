Fiscal para Personas Desaparecidas comparecerá ante diputados

José Angel Herrera Cepeda, Fiscal Especial para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, comparecerá ante el Congreso del Estado para explicar por qué razón se han desestimado las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.La CDHEC emitió recomendaciones por 35 quejas, las cuales fueron aceptadas por la Fiscalía, no obstante, ningún punto recomendatorio ha sido cumplido, explicó Marcelo de Jesús Torres Cofiño, presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo.Esto, de acuerdo al Informe presentado por la Comisión, “y, de ser necesario, si no puede cumplir con tal encomienda, que renuncie para que se designe en su lugar a una persona más capacitada y comprometida con la búsqueda y localización de los que han sido víctimas de ese terrible delito”.Dentro del Informe se señala que existieron casos comprobados de irregular integración de averiguación previa, dilación en la procuración de justicia, detención arbitraria y tortura, así como negativa del derecho de petición, violaciones a la ley que pueden considerarse graves dado que atentan directamente contra el estado de derecho y principio de legalidad y de protección a los derechos humanos.El Fiscal y demás funcionarios de la dependencia incurrieron en graves faltas a la ley al comprobárseles actuaciones ilegales y violatorias de los derechos humanos, lo que lastimó a la sociedad, aseguró.Añadió que familiares de personas desaparecidas, el pasado 12 de febrero exigieron que la Fiscalía actúe con estricto apego a la ley y “ya no se simule por parte de las autoridades la búsqueda y localización de personas desaparecidas en nuestro estado, dado que la dependencia responsable no ha logrado resultados efectivos a ese respecto”.Torres Cofiño manifestó que Herrera Cepeda debe informar los motivos, razones y fundamentos por los que desestimaron las recomendaciones de la CDHEC, que derivaron de 35 quejas presentadas contra la Fiscalía.