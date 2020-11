Fiscales de Estados Unidos entregan más pruebas contra García Luna

Escuchar Nota

Ap | Nueva York, Estados Unidos.- Documentos de la policía mexicana, videos y fotos fueron las nuevas pruebas que entregaron los fiscales estadunidenses contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en su juicio por asociación delictiva.



Los fiscales Michael Robotti y Ryan Harris, de la corte del distrito este de Nueva York, informaron en una carta disponible en el sistema electrónico de la corte de la entrega también de documentos financieros, registros de propiedad y documentos públicos. Las entregas de pruebas a defensores de García Luna han sido varias en los últimos meses.



García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública desde fines de 2006 a 2012 bajo el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales estadunidenses, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cartel de Joaquín El Chapo Guzmán a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas.



Se acusa al ex funcionario mexicano de asociación delictiva para obtener, distribuir e importar cocaína y de haber mentido en 2018 a las autoridades fronterizas estadunidenses al decir que jamás había cometido un crimen.



Los cargos contra el ex funcionario mexicano también incluyen pertenencia a una empresa delictiva, con agravantes por tráfico de 5 mil kilogramos de cocaína en diciembre de 2008, 23 mil kilogramos en octubre de 2007 y otros 19 mil kilogramos en marzo del mismo año, además de otras tres operaciones de droga en 2002 y 2003.



García Luna, que vivía en Estados Unidos, fue arrestado en diciembre de 2019. Está preso en Nueva York. La carta del viernes está dirigida a César De Castro, su abogado.