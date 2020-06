Fiscalía de BC busca a ex secretario de Seguridad acusado de torturar a policías

Escuchar Nota

Baja California.- En todo el país e incluso en las fronteras es buscado para ser aprehendido el ex secretario de Seguridad Pública en Tijuana, Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, acusado de tortura a dos ex policías, informó el fiscal general del estado, Guillermo Ruíz Hernández.



Ruíz Hernández consideró que el también ex director de policía es un fugitivo de la justicia, por eso solicitaron el apoyo de todas las fiscalías en el país.



“Ya se giró una alerta migratoria y están en su trabajo. Los últimos informes que me han reportado, es que ese trabajo de inteligencia está muy avanzo y pronto deberá responder a la justicia”, indicó.



Detalló además que “estamos buscando pronto tener una tarjeta roja para buscarlo a través de la Interpol”.



Leyzaola Pérez ya fue dos veces candidato a la alcaldía de Tijuana, contiendas que perdió. Quienes lo acusan de tortura son dos ex policías, quienes también denunciaron al ex director de la policía,capitán Gustavo Huerta, quien desde el viernes pasado ya está preso.



Su aprehensión no se trata de una situación política, aseguró el Fiscal luego de que la destrucción de más de mil 300 máquinas tragamonedas incautadas en cateos realizados en todos el estado como parte del combate al delito de corrupción de menores.



“Logramos asegurar 1 mil 311 maquinitas. Y por su tamaño y su fuerza que tienen queremos destruirlas, porque luego andan buscando cómo las sustraen, sobre todo las tarjetas madre que son de alto costo”, declaró el Fiscal.