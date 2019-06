Fiscalía de Chihuahua puede investigar a Peña Nieto: SCJN

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua puede investigar al expresidente de Enrique Peña Nieto por delitos del orden común que afecten a la entidad, pero no puede proceder contra él cuando se traten de ilícitos federales, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Al resolver un recurso de reclamación presentado por la Fiscalía estatal contra una suspensión concedida por el ministro Eduardo Medina Mora, la Segunda Sala concluyó que tampoco los fiscales locales pueden proceder contra Peña Nieto por acciones tomadas en ejercicio de sus funciones como servidor público federal.A propuesta del ministro Javier Laynez, la Sala modificó por unanimidad la suspensión concedida por Medina Mora a Peña Nieto en octubre de 2018, con la que se evitaban investigaciones de las autoridades estatales contra el exmandatario y su gabinete por supuestos desvíos de recursos a campañas electorales.Medina Mora al admitir el año pasado a trámite una controversia constitucional del Ejecutivo Federal, congeló cualquier presunta investigación e intento de consignación del gobierno de Chihuahua en contra de Enrique Peña Nieto y otros funcionarios federales.Explicó que se otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento, ya que de no suspenderse se podría generar una situación grave de impunidad generalizada, al no tener certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones en contra de los funcionarios.