Fiscalía de Morelos usa a cómplice de sicarios para acusar a esposa de multihomicidio

Ciudad de México.- La Fiscalía de Morelos acusó a Bethzabee Brito Álvarez, viuda de Alfonso Isacc Gamboa Lozano ex titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda, de planear el asesinato de su esposo y cuatro miembros de su familia, en base al testimonio de una cómplice de los sicarios.



Efraín Vázquez Durán abogado de Bethzabee Brito, explicó lo ocurrido el pasado jueves 21 de mayo: “A decir de la Fiscalía y a decir de la propia Jazmín, supuestamente ella iba acompañando a los sujetos activos en el vehículo que se abandonó, ahí es donde resulta dudoso, porque proporcionar toda esta información que me incrimina, sino tengo un criterio de oportunidad en mi favor, con el cual me garanticen que no van a proceder en mi contra legalmente”.



El abogado precisó que la supuesta testigo Jazmín N. no está detenida y a decir del Ministerio Público, no fue localizada para la audiencia de vinculación a proceso, situación que representa una irregularidad.



Vázquez Durán añadió: “Es una obligación, no es sólo una facultad, es una obligación del ministerio público y de todo servidor público, que en caso de conocer un delito y de una posibilidad de que una persona lo cometió, tiene que iniciar acción penal en contra de este”.



El proceso ha sido completamente irregular y a los abogados les ocultaron más de 300 constancias, situación que pone en duda la veracidad de la historia que armó la fiscalía de Morelos, para reducir el asesinato de un testigo clave en un desvío millonario a un simple caso de infidelidad marital.



El abogado insistió, “Así es todo se basa en la declaración de una coimputada, de una persona que debió ser detenida que debería estar puesta a disposición de la autoridad judicial, que le debieron dictar una orden de aprehensión y hasta la fecha se desconoce su paradero”.



Según el caso armado por la Fiscalía, en el vehículo que abandonaron los sicarios y usado para asesinar a las cinco personas en el fraccionamiento Las Brisas de Temixco, dejaron olvidado un celular del cual extrajeron el número de Jazmín y su ubicación.



En las constancias de las investigaciones detalla el abogado, se presume que la Fiscalía llegó a Jazmín, por un teléfono abandonado en el auto, “Y de ese número obtuvieron obviamente ya identificado por un perito de la Fiscalía del Estado de Morelos, la autorización de un juez federal y obtienen las llamadas que se hicieron con ese número telefónico, de esas llamadas aparece el número telefónico de Jazmín”.



Se espera que en la última audiencia donde se califiquen las pruebas presentadas por la Fiscalía, la defensa exija la presentación de la “testigo” y esta misma sea detenida por las declaraciones que confirman su complicidad en el multíhomicidio.