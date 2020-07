Fiscalía General de Coahuila investiga sospechosa muerte de niña de 2 años

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Una menor de 2 años perdió la vida este domingo en el Hospital del Niño y hasta el momento se desconocen las causas, por lo que la situación ya la investigan autoridades de la Fiscalía General del Estado para descartar una muerte violenta.



La mañana del domingo arribaron los papás con el infante en brazos a la sala de urgencias de la Cruz Roja, debido a que se encontraba enferma, pues presentaba vómito y algunas dolencias.



Tras una revisión por el personal médico, se procedió al realizar el traslado de la menor al Hospital del Niño, pues tenía moretones en los ojos, situación que se asocia a recibir un golpe en la cabeza.





Intentaron salvar a la pequeña Inés



Médicos del Hospital del Niño trataron de salvar a la pequeña Inés, de 2 años, quien en un principio había sido llevada por sus padres a la Cruz Roja, el domingo por la mañana.



Por el estado delicado de salud de la menor, que presentaba presuntas huellas de lesiones, de inmediato fue intubada para poder brindarle atención médica especializada.



Tras varias horas de permanecer en observación, Inés murió y alrededor de las 17:00 horas se informó del deceso a la familia y al personal de la Fiscalía General del Estado.



Por fuentes extraoficiales se dio a conocer que los padres señalaron desconocer qué fue lo que ocurrió, pues al realizarles preguntas mencionaron que no había sufrido ningún golpe y el vómito surgió sin motivo aparente, ya que no había estado enferma.



Al no tener una causa clara de la muerte de la pequeña, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo para realizarle la necropsia y saber si fue víctima de violencia.