Físicos logran retroceder el tiempo por una fracción de segundo

Un grupo cinco de físicos lograron crear un algoritmo de cómputo que permitió revertir el tiempo durante una fracción de segundo.El informe La flecha del tiempo y su retroceso en una computadora cuántica IBM, publicado en febrero, es un paso fundamental para develar el origen y funcionamiento de la flecha del tiempo.Uno de los grandes desafíos científicos es descubrir si la irreversibilidad del tiempo es una ley fundamental de la naturaleza o, si por el contrario, ésta puede ser eludida.Con el estudio, los científicos encabezados por Gordey B. Lesokiv, del Instituto de Física y Tecnología de Moscú, demuestran que, si bien la posibilidad de lograr retroceder el tiempo en la naturaleza es exponencialmente improbable, su algoritmo cuántico permite demostrar experimentalmente el retroceso en el tiempo en una partícula de electrón."Demostramos que hacer retroceder el tiempo, incluso a una sola partícula cuántica, es una tarea insalvable para la naturaleza por sí misma", dijo Valerii M. Vinokur, del Laboratorio Nacional de Argonne al New York Times.De acuerdo con las leyes de Einstein, el tiempo es sólo otra dimensión de lo que denomina espacio-tiempo, aunque no se ha podido demostrar que podemos movernos hacia atrás y adelante, como sí lo hacemos en el espacio, pues transcurre en un sólo sentido: hacia el futuro.Sin embargo, en las leyes de la física cuántica funcionan de manera muy distinta, pues hay un principio de incertidumbre que permite determinar la ubicación o velocidad de una partícula subatómica, pero no ambas. De ahí que, para tener más posibilidades de encontrar estas partículas en una condición específica, se utiliza una entidad matemática llamada función de onda, la cual se extiende a lo largo del espacio y el tiempo.Esta función de onda es con la que experimentaron los científicos en una computadora cuántica, que a diferencia de las habituales, procesan su información con bits cuánticos que pueden ser cero y uno al mismo tiempo.