Fitch sugiere bajar impuestos a Pemex

La calificadora crediticia Fitch sugirió que Petróleos Mexicanos (Pemex) retenga el suficiente flujo de efectivo interno para invertirlo en exploración y producción o pagar deuda, pero para ello necesitaría que sus impuestos se redujeran en no menos de 50 por ciento.En una nota, la calificadora estima que el apoyo total del Gobierno para Pemex, que incluye las medidas anunciadas desde enero, como son reducción de impuestos, exenciones fiscales, inyección de capital y amortización anticipada de bonos del estado para pagos de pensiones y la última anunciada; sigue siendo insuficiente.“Fitch estima que Pemex tiene un déficit de flujo de efectivo anual que va de 12 a 17 mil millones de dólares. Éstos, serían recursos suficientemente altos como para estabilizar la producción y reponer las reservas”, aclaró.La agencia apuntó que el plan del gobierno para ayudar a la petrolera, viene acompañado de obligaciones de gasto en la nueva refinería, por 50 mil millones de pesos en este año, lo que restará en 10 por ciento el apoyo público hasta ahora acumulado. Cabe recordar que en enero pasado, Fitch recortó la nota a Pemex a “BBB-“, además de dejarla en perspectiva negativa.Asimismo, indicó que aunque la tasa impositiva calculada por el Gobierno no está cambiando en los campos de petróleo y gas elegibles, los impuestos reales pagados caerán debido a un aumento en el límite de costo permitido de 35 por ciento desde 12.5 por ciento para aguas someras y de 40 por ciento para producción en campos terrestres.Además, apuntó que una acción de calificación negativa resultaría de una disminución en la calificación soberana de México, que no se deba a la materialización de pasivos contingentes relacionados con Pemex, además de que el peor escenario sería un deterioro continuo en la calidad crediticia individual de la petrolera en escala internacional, lo que pudiera ocurrir si la compañía no logra estabilizar la producción y continúa con índices de reposición de reservas insostenibles.