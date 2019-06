Flamazo deja un lesionado y cuantiosos daños en casa

Un plomero identificado como Juan Pablo Rodríguez Zapata, ingresó a la sala de urgencias del Hospital General con quemaduras en el rostro, aunque afortunadamente no de gravedad.Gloria Nohemí Dena Castro, de 31 años, con domicilio en la calle Río Bravo 807 del fraccionamiento Santa Teresa, indicó que su trabajador Juan Pablo Rodríguez se encontraba soldando una tubería del boiler.Señaló que al tratar de prender dicho aparato se produjo un flamazo, por lo que salió con algunas quemaduras, afortunadamente no de gravedad.El propio plomero por sus propios medios acudió al Hospital General para su atención médica, ya que cuando llegaron tanto elementos de la Policía Municipal como socorristas de la Cruz Roja, no encontraron a nadie.Cabe recalcar que el flamazo ocasionó daños a la vivienda, razón por la que tuvo que intervenir el Departamento de Bomberos y sofocar el fuego que produjo este mismo flamazo suscitado alrededor de las 5:00 de la tarde del sábado.