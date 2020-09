Flor Amargo intenta poner ambiente en la calle y no la dejan

Escuchar Nota

“Hola, que tal a todos, desde San Miguel de Allende estamos aquí apoyando a los músicos callejeros”, anunció la cantante oaxaqueña.



“Creo que es importante que los músicos callejeros sean respetados, y que lo hagan desde un lugar de amor y de compartir, es momento de buen humor, es momento de fe y esperanza”, dice mientras se dispone a retirarse.



y, a pesar de que ya se presenta en grandes escenarios como el del Vive Latino, no pierde su gusto por interpretar sus éxitos en las calles, acompañada por un teclado.También anunció a los presentes que lo que se recaudara durante el show sería donado a una abuelita que toca la guitarra y vende dulces en la vía pública.En el video que la misma Flor Amargo estaba transmitiendo en sus redes, se observa que cuando empezaba a cantar, se presentó un empleado municipal que la mandó a callar, alegando que debido a las restricciones sanitarias por coronavirus no está permitido cantar en la calle.Y a pesar de que la cantante y los presentes le solicitaron al empleado que les permitiera seguir con el show, éste mantuvo su postura, pues explicó que por la pandemia no están permitidas las aglomeraciones.Emma Carballo Hernandez, mejor conocida como Flor Amargo, se vio obligada a retirarse no sin antes suplicar a los presentes que, en la medida de lo posible, apoyen a los artistas callejeros.La cantante entonó unas estrofas antes de retirarse, mientras la gente le aplaude a ella y abuchea el representante municipal.Recientemente, la cantante se viralizó en redes sociales, tras realizar un concierto, en donde, junto con su teclado, se montó en el techo de una camioneta y recorrió algunas calles de la Ciudad de México.Sin embargo, 8 meses atrás, la oaxaqueña intentó realizar un concierto en calles de Guadalajara donde las autoridades le confiscaron sus instrumentos, pues en tiempos de pandemia no está permitido cantar en las calles.Información de Radio Fórmula