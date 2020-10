Florece el Foro Amapola en medio de la pandemia

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila / Gustavo Ochoa-. “Me preguntaba la gente, cuando empecé a actuar, que si la actuación era algo que estaba en mi lista de cosas por hacer. Dije, ‘para nada’; bueno, tener un teatro, menos”, dice Dona Wiseman, actriz y sicoterapeuta estadunidense, sentada en la oscuridad vacía del Foro Amapola, nuevo espacio artístico del que ahora es administradora.



En el inmueble, ubicado sobre el bulevar Jesús Valdez Sánchez, número 520, solía estar el antro Citrus, y hasta hace poco el Black Box Center, donde compañías locales presentaron distintos musicales, y del que la actriz considera que se puede explotar aún más su potencial. Eso utilizando el lugar para presentaciones más allá del arte escénico, y que inaugurará el próximo 6 de noviembre con la obra Mejor Solas que Mal Acompañadas, interpretada por Luis Falcón.



“Cuando entré por las puertas, dije ‘¿Por qué esto no lo conozco?’, si he actuado, si he visto las obras de teatro en Saltillo, algo me faltó. Yo nunca había visto este lugar. Realmente me cautivó. Me gustó muchísimo”, comentó Wiseman en entrevista con Zócalo.







Espacio multiusos



Wiseman conoce las necesidades del artista saltillense, pues desde hace cuatro años participa en obras de teatro locales. Por eso busca retribuir a la escena con un nuevo foro. “Siento que es muy necesario en la oferta de espacios culturales y artísticos en Saltillo. Siento que tiene mucha versatilidad, que podemos hacer de todo aquí. Quiero incluir todas las artes. Invito a todos los artistas a venir, a ver el espacio y a ver en qué lo pueden ocupar, y ver cómo podemos, entre todos, sostener un lugar de este calibre”, apuntó.



“A veces, veo y escucho a los artistas que batallan para encontrar lugares para hacer presentaciones de libros, lecturas de poesía, exposiciones fotográficas, muestras plásticas, festivales, obras de teatro”, profundizó Wiseman, “hay mucha libertad y creo que Saltillo siempre ha necesitado mas espacios”.



Foro Amapola es un espacio muy prometedor para la comunidad cultural, pues además de ser muy grande, su construcción permite montajes que normalmente se dificultarían en un escenario para teatro.



“Yo creo que ofrece varias cosas: las gradas en los tres lados superiores, la opción de utilizar la parte de abajo como foro y usarlo en diferentes niveles, utilizar toda la herradura o nada mas utilizar el rectángulo de en medio. La decoración: es una caja negra, entonces lo que necesite cada evento se pone, se quita. No tiene colores que estorben. En algún momento podremos llenar los espacios un poco más. La acústica es buena. Tiene recovecos por todos lados”.





Más que un escenario



El recinto pasó de ser un centro nocturno a un escenario de teatro musical, pero ahora, su actividad volverá a florecer bajo la dirección de Wiseman y se ramificará en diversas áreas.



“Quise llamarlo foro porque no quiero limitarlo a teatro. Amapola tiene una historia porque Luis Falcón, cuando fue a Grecia, fue al Acrópolis, al Teatro de Dionisio. Ahí estaban brotando amapolas por todos lados y decidió que me llevaría una. Tengo una amapola seca de ese lugar que es muy significativo para el teatro”, explicó.



Así, Foro Amapola representará un recinto significativo no solo para el teatro, sino para toda la comunidad artística.



“Creo que aquí no es ‘qué se puede hacer’, se puede hacer tanto. Si no ‘cómo se puede hacer’. Esto va a ser un bautizo con fuego, como dicen.



“Yo estoy confiando en los amigos, la gente que conozco del ámbito teatral, musical, de artes plásticas”, apuntó. “Estoy confiando en el poder de convocatoria propia, porque sola no puedo hacer nada, es más, no sabría qué hacer. Esto no es algo que yo diga ‘tengo las capacidades y los conocimientos para hacerlo’, pero confío en otros que sí”, concluyó la actriz teatral.