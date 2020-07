Florida cierra centros de prueba de covid-19 por tormenta

Escuchar Nota

“Se pronostica que se forme una tormenta tropical más tarde hoy o esta noche", escribió el NHC, con sede en Miami.



“Todas son estructuras de campaña que no pueden resistir vientos de tormenta tropical", explicó en un comunicado.



“Todos vamos a tener que estar utilizando en el refugio una mascarilla en todo momento", dijo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.



Autoridades de, anticipándose al azote de la tormenta tropical Isaías, que según meteorólogos se formará la noche del miércoles a su paso por Puerto Rico., un territorio de Estados Unidos en el Caribe, informó en Twitter el representante de la Casa Blanca para Puerto Rico, el contralmirante Peter Brown.La tormenta avanza por Puerto Rico y está previsto que alcance Cuba y el sur de Florida el fin de semana, aunque los meteorólogos no han podido adelantar con qué intensidad.El sistema ciclónico, que sopla con vientos de 75 km/hora, aún no ha recibido nombre por parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC). Cuando se fortalezca, lo cual ocurrirá la noche del miércoles, será la tormenta tropical Isaías.Se debilitará a su paso por las islas del Caribe, pero "algún fortalecimiento es posible nuevamente para este fin de semana", añadió.Como prevención, los centros de pruebas de covid-19 en Florida, que es epicentro de la pandemia, estarán cerrados desde el jueves por la tarde hasta que sea seguro reabrirlos, anunció la División de Manejo de Emergencias de este estado del sureste.Los centros de pruebas de los condados sí permanecerán abiertos, en momentos en que uno de cada 50 floridanos se ha contagiado de coronavirus, cada día se suman cerca de 10.000 nuevos casos y los muertos ascienden a 6.333.Mientras tanto, los puertorriqueños se prepararon este miércoles para el azote de la tormenta, que se suma a una serie de catástrofes después de dos huracanes en 2017, una seguidilla de terremotos que no se han detenido este año y una sequía.Respondiendo a temores de que la isla no pueda atender otro desastre, Brown escribió en español que "hay recursos adecuados –agua, alimentos, suministros, refugios, y respondedores– para esta amenaza".Se dispusieron varios refugios a la mitad de su capacidad para guardar cierta distancia social, con órdenes de usar mascarilla incluso durante el sueño.Al caer la noche, se sentían algunas lluvias y ráfagas aisladas en la isla, según una reportera de AFP en el lugar.El sistema se desplazará por Puerto Rico la noche del miércoles; atravesará la isla La Española, que comparten República Dominicana y Haití, el jueves; pasará cerca de Cuba y Bahamas el viernes y llegará al sur de Florida el viernes de noche.