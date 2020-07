Florida supera los 10 mil casos diarios de Covid y acumula más de 5 mil muertes

Escuchar Nota

“La capacidad está ahí. Los pacientes de coronavirus representan un porcentaje más alto de lo que eran hace un mes o mes y medio, pero tenemos la capacidad. Además, el estado ha ayudado con la contratación de nuevos expertos en enfermería”, indicó DeSantis en una rueda de prensa celebrada en Orlando.

“Hay capacidad, ahora mismo hay gente en las UCI por otras cosas que no son coronavirus y por no recibir atención cuando la necesitaban”, añadió el gobernador.

“La tasa de infección está creciendo a un ritmo alarmante, pero se está haciendo poco para frenar la propagación y se está haciendo aún menos para apoyar una reapertura segura de nuestras escuelas”, indicó en un comunicado la Asociación.

“Hay una tasa de positivos del 31 por ciento entre los niños menores de 18 años y los números han aumentado exponencialmente en los últimos 30 días. Por eso, le pedimos que tome todas las medidas necesarias para reducir la propagación de la comunidad por debajo del 10 por ciento”, dice la carta.

, según informó el Departamento estatal de Salud., con lo que la cuenta total de la enfermedad desde el 1 de marzo se situó en 360 mil 394 casos positivos y 5 mil 181 fallecimientos.Además,por la enfermedad, que comienza a poner en jaque a algunos hospitales del estado que ven cómo sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se saturan.Alrededor de, mientras que en el condado de Miami-Dade son doce los centros sanitarios que están al cien por cien de capacidad en este aspecto.En total, los hospitales de todo el estado están al(camas de planta y UCIs), unas cifras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dicho en varias ocasiones que “por el momento no resultan preocupantes”, ya que estos centros están acostumbrados a trabajar con esta disponibilidad.Un grupo de cinco manifestantes increpó al gobernador durante la rueda de prensa y exclamaron que “no tenía vergüenza” y que, tras lo cual fueron escoltados a la salida por la policía, donde continuaron con sus proclamas.Esta sería la segunda vez que le ocurre una situación similar al gobernador en la última semana, cuando un hombre hizo lo mismo durante una rueda de prensa celebrada en Miami el pasado lunes en la que participó también el alcalde del condado, Carlos Giménez.El virus, cuyo epicentro continúa en los condados sureños, se cobró diecinueve vidas en Broward, siete en Miami-Dade y seis en Palm Beach.Miami-Dade detectó 2 mil 797 nuevos casos, Broward mil 625 y Palm Beach 641, y,, muy por encima del 5 por ciento que recomienda la Organización Mundial de la Salud para abrir la economía.Por otro lado, el gobernador señaló este lunes que ya se han distribuido entre los hospitales casiy que ayudarán a más de ocho mil floridanos a recuperarse más rápidamente de esta enfermedad.Además, animó a la población a ir a los hospitales ya que “aunque el coronavirus es un problema importante, también hay otras complicaciones médicas que necesitan de atención hospitalaria”.DeSantis tiene que hacer frente ahora a la comunidad educativa, entre la que muchas voces piden que las escuelas no abran presencialmente en agosto.Organizaciones educativas como la(FEA) pidió al estado queFEA ya ha recolectado más de 18 mil firmas en la plataforma The Action Network y solicita a toda la población preocupada que envíe una carta modelo al gobernador para que la educación sólo vuelva a ser presencial para los 2.8 millones de estudiantes cuando la tasa de positivos esté por debajo del diez por ciento.La congresista demócrata por Florida Debbie Mucarsel-Powell alertó en Twitter de que, lo que supone que “la salud a largo plazo de nuestros niños está en riesgo”.