Floyd Mayweather asiste a pool party y a un centro nocturno en Arizona

Escuchar Nota

What pandemic? Floyd Mayweather parties at packed nightclub in Arizona.



(: IG/intlaz) pic.twitter.com/5Cku1Efmre — theScore (@theScore) May 25, 2020

no deja de causar polémica en esta cuarentena por la pandemia del, pues fue grabado en una pool party y un centro nocturno de, en los cuales no había los protocolos sanitarios correspondientes para evitar que se propague este virus.Primero asistió a una fiesta en la que se logra apreciar que nadie usaba cubrebocas;lucía una playera de los, dicha grabación la compartió; sin embargo más tarde fue borrada de su cuenta deEn la noche, la fiesta continuó en un centro nocturno llamado, en el que estuvo junto a sus amigos, aunque el lugar estaba lleno y no se seguían las medidas de prevención como el de usar tapabocas o guardar un metro y medio de distancia.Pese a que se ha informado que desde el 11 de mayo se permitió la reapertura de los restaurantes, aunque no se habló respecto al permiso de los centros nocturnos, motivo suficiente para quegenerara polémica.No es la primera vez querompe la cuarentena, pues en marzo fue visto con sus amigos en la calle mientras daban un paseo en bicicleta; además de volar en su avión privado.Información por Milenio