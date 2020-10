FMI mejora previsión de economía de México en 2020; estima caída de 9%

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró el escenario económico para México, estima que la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 será de 9 por ciento, inferior a la caída estimada en junio pasado de 10.5 por ciento; para 2021, las proyecciones pasaron de un crecimiento de 3.3 por cierto a otro de 3.5 por ciento y 2 por ciento en los siguientes años.



De acuerdo con el resultado de la consulta del Artículo IV, a pesar de un mejor escenario, el empleo, los ingresos y la pobreza tardarán varios años en volver a los niveles anteriores a la pandemia.



El FMI explicó que no solo se están retrasando los logros de la última década en estas áreas, sino que el desafío de bajo crecimiento de México desde hace mucho tiempo parece empeorar.



En junio la entidad con sede en Washington pronosticó una contracción del PIB de Latinoamérica de 9.4 por ciento, con una caída del producto de México de 10. 5 por ciento.







El FMI prescribió que la economía de México necesita más apoyo fiscal en lo inmediato -a contramano de la prédica del gobierno- y reformas creíbles en el medio plazo.



Entre los riesgos que acechan a la segunda economía latinoamericana, la entidad citó un posible resurgimiento de la Covid-19 a "nivel nacional, una perturbación prolongada de los mercados laborales y nuevos episodios de volatilidad financiera global".



En México la pandemia ha dejado más de 79 mil muertos, según las cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pero el FMI advirtió que las estimaciones no oficiales son "notablemente más altas".



El lunes el Fondo emitió su informe periódico sobre Brasil, en el que mejoró sustantivamente las previsiones para el gigante sudamericano, pasando de una estimación de un contracción de 9,1 por ciento hecha a mediados de año a una proyección de una caída del PIB de 5.8 por ciento.





Con información de Milenio