Lanza Fonacot ‘Plan de Alivio’ para diferir mensualidades

“Se ha estado en comunicación con los centros de trabajo para que hagan los descuentos de acuerdo como está la norma; y la diferencia se irá hacia final del periodo, diferimiento a otro mes o meses, y no se le cobra nada, dijo el funcionario.



“Afortunadamente el Instituto tiene una posición muy sólida en términos de patrimonio y desde el año pasado al primer trimestre de este año se ha dado un manejo cuidadoso de los recursos; eso nos permitió el año pasado bajar las tasas de interés, un crecimiento importante en 20 por ciento en el monto de créditos otorgados.



Con la finalidad de ayudar a los trabajadores que han ejercido algún crédito con el Instituto del, este organismo implementó el “Plan de Alivio” que consiste en la protección de pagos en caso de desempleo y baja en sus ingresos, como consecuencia de la emergencia sanitaria que se vive por el coronavirus, COVID-19., explicó que desde el pasado 26 de abril se aprobó el diferimiento de los saldos de los trabajadores de los meses de abril y mayo al final de los plazos convenidos de los créditos.En entrevista con Notimex, el funcionario detalló que un trabajador que haya tenido alguna variación de su ingreso durante esos dos meses, lo que podrá hacer es diferir esos faltantes de pago sin ninguna consecuencia de afectación a su historial crediticio., tales como protección de pagos, algunos créditos tienen seguro de vida, otros una protección en caso de desempleo, el cual cubre hasta seis mensualidades que no sean cubiertas y no necesariamente pueden ser consecutivas.En cuanto a los trabajadores que acceden a estos créditos, los descuentos programados mensualmente no son mayores al 20 por ciento de sus ingresos y en el caso de que las personas ganen un salario mínimo, estos descuentos no rebasan 10 por ciento de sus ingresos.El director general del Instituto Fonacot explicó que más de un millón 432 mil trabajadores se verán beneficiados con el programa, pero aclaró que aquellos que no tengan variación en su ingresos, durante esta pandemia, cubrirán sus pagos de manera regular.Adelantó que en caso de que la crisis sanitaria se expanda, en el Instituto están listos para que el Consejo Directivo apruebe una ampliación mayor de tiempos.Sostuvo que como la cartera del Instituto no ha crecido, hay buena solidez financiera para hacerle frente a esta pandemia y para ello cuenta con 14 mil 762 millones de pesos de patrimonio., es decir, será hasta el momento de 300 millones de pesos.Ortiz Bolaños sostuvo que una vez que pase la pandemia, el Instituto cuenta con los recursos para seguir ofreciendo financiamiento a los trabajadores del país.de este año se otorgaron 219 mil 588 créditos, 9.0 por ciento más que al mismo periodo del año pasado, lo que significó un importe por cuatro mil 104.11 millones de pesos, con un ticket promedio de 18 mil 690 pesos.