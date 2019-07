Fonacot reduce 20 por ciento su tasa de interés

El Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) anunció que, a partir del 1 de agosto, reducirá en 20 por ciento sus tasas de interés en todos los plazos crédito en efectivo; medida que busca aumentar el beneficio para los trabajadores en el marco de la implementación de la política de austeridad del gobierno federal.Lo anterior, lo dieron a conocer Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social,y Alberto Ortiz Bolaños, director de Fonacot, al encabezar una reunión con el Consejo Directivo del ese organismo, en el donde resaltaron que la medida se aprobó el pasado 26 de julio, gracias a la cual, a partir del primero de agosto, mejorarán las condiciones de créditos en efectivo de millones de trabajadores.Alcalde Luján dijo que “no hay cuarta transformación si ésta no se ve reflejada en el bolsillo de los trabajadores. De poco sirve el crecimiento, si este se queda atrapado en la punta de la pirámide y no se distribuye en la base como sucedió en las últimas décadas”.Al referirse a la nueva visión de este organismo descentralizado, la funcionaria: “El Fonacot no es una institución lucrativa ni un lugar para hacer negocios. Es una institución solidaria que le pertenece a todos los trabajadores y como tal está obligada a ser al mismo tiempo eficiente y austera para ofrecer las tasas de interés más bajas en el mercado”.Por otra parte, el director del Fonacot, Alberto Ortiz Bolaños, detalló los beneficios de esta medida la cual fue posible gracias a la implementación de la política de austeridad del Gobierno de México:“A partir del primero de agosto, los trabajadores accederán a mejores condiciones de nuestros créditos en efectivo, aspecto que a su vez impacta de manera positiva en dos ámbitos: el mercado crediticio, al hacerlo más competitivo y en la política social del país, al dotar a los mexicanos una opción financiera segura y barata para mejorar su calidad de vida”, dijo.Agregó que entre las mejoras ya implementadas en el Fonacot durante la presente administración destaca la revisión a los procesos operativos, la reducción de costos y el fortalecimiento de la recuperación de cartera.Dijo que “la implementación de las políticas de ahorro y la eficacia de la gestión permitieron que, en el primer semestre del año, el Instituto Fonacot tuviera un resultado neto de mil 403 millones de pesos, 130 % mayor que el obtenido en el mismo periodo de 2018”.Ortiz Bolaños también refirió que en lugar de buscar mayores utilidades a futuro, con esta reducción de tasas de interés a los niveles más bajos registrados en la última década, el Instituto Fonacot, sin comprometer su viabilidad financiera, transferirá el beneficio a más de un millón de trabajadoras y trabajadores que solicitan crédito cada año.