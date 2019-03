Fonca organiza Foro de Consulta; su director no asiste

Me he esforzado por escuchar lo que el gobierno quiere para el Fonca, partiendo de que es una instancia perfectible y de que entraña privilegios. Pero lo de hoy en el foro de consulta es tan inaceptable como patético. No se puede ser gobierno y no tener más que ocurrencias. — Emiliano.Monge (@MongeEmiliano) 7 de marzo de 2019

La polémica que ha acompañado al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) se incrementó hoy durante el Foro de Consulta al que fue convocada la comunidad artística para hablar sobre las inquietudes que giran alrededor de los apoyos económicos que otorga dicho organismo, así como su reestructuración y los programas que están a su cargo.La ausencia de Mario Bellatin, director del Fonca, fue motivo de un enfrentamiento entre la comunidad artística y quienes presidían la mesa, entre ellos Roberto Frías, coordinador general del Fonca.Los asistentes demandaron las deficiencias del ejercicio convocado por el propio Bellatin el pasado 28 de febrero durante la reunión que sostuvo con una comisión de creadores para resolver los cuestionamientos sobre el retraso de la convocatoria del Programa de Apoyo a Grupos Artísticos y Profesionales de Artes Escénicas México en Escena.A los reclamos se sumaron la falta de organización para hacer llegar el anuncio de la consulta, además de las manifestaciones de inconformidad porque hay quienes todavía no conocen a sus tutores.El Foro de Consulta se transmitió vía streaming; sin embargo, la transmisión se interrumpió antes de que terminara el evento lo que provocó que en redes sociales se desatara una polémica sumada a la ausencia de Mario Bellatin convirtiendo en tendencia el tema del Fonca.El escritor Emiliano Monge escribió en su cuenta de Twitter "Me he esforzado por escuchar lo que el gobierno quiere para el Fonca, partiendo de que es una instancia perfectible y que entraña privilegios. Pero lo de hoy en el foro de consulta es tan inaceptable como patético. No se puede ser gobierno y no tener más que ocurrencias".A su voz se sumó la de la de Guadalupe Moreno Toscano, que compartió en su Facebook, que alrededor de 500 personas respondieron a la convocatoria y algunas de ellas viajaron toda la noche desde diferentes partes del país: “fue tensa, la comunidad artística muy enojada chifló en varias ocasiones a comentarios del presidio bastante desafortunados, como por ejemplo que los estímulos se quedan en la Condesa”.Después de más de una hora y media de transcurrida la reunión, más de la mitad de los asistentes se salieron del lugar.A diferencia de otras reuniones con creadores, ahora el Fonca no dio cuenta del llamado Foro de Consulta, realizado en el Patio Octavio Paz de la Biblioteca de México.