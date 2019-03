Fonca quiere escritores libres y no ‘orgánicos’: Marina Núñez

En su primer acercamiento con los medios, la nueva responsable del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), Marina Núñez, dijo que la institución "no quiere escritores orgánicos, quiere escritores que crean en libertad".Núñez se refirió así a lo expresado por el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, quien el lunes afirmó que se busca "que el Estado ya no proteja a escritores, que no haya intelectuales orgánicos, que si los conservadores quieren tener a sus ideólogos, que ellos los financien".De acuerdo con la titular del Fonca, un escritor orgánico es "alguien que responde a cierto régimen"."Para mí no tener escritores orgánicos es tener escritores que puedan decidir qué ideas apoyan, qué ideas no apoyan y qué creen sin tener esa sombra simplemente", dijo.La funcionaria señaló que lo que ella ofrece es una "oportunidad para que puedan crear en libertad, porque un arte sin libertad no es arte, y algo que decían hace poco es cierto: el Fonca no quiere escritores orgánicos, quiere escritores que crean en libertad, que hagan lo que tiene que hacer"."Quiero que quede claro", enfatizó, "nosotros tenemos un punto de vista sobre las convocatorias que se lanzarán, después de las reuniones que se tendrán con la comunidad artística, pero es algo que se tiene que consensuar, el Fonca quizá sea de las pocas instituciones que siempre tienen que estar en diálogo con la comunidad, ellos son los que apoyaron su creación, ellos son los que tuvieron mucho que ver en ese tipo de estímulos y la filosofía tendría que ser esa, continuar, seguir siendo eso".Adelantó que dentro de sus propuestas para mejorar el Fonca está la de la retribución social y la de la movilidad de los jurados. "Esto puede permitir también que no se centralice en ciertas decisiones, que haya una mayor apertura, queremos que también haya participación de los estados, por ejemplo; otro tema es la descentralización, para dar paso a la inclusión, tenemos que hablar de género, de las cuotas de género de las lenguas indígenas, hablo de un sistema de discapacidad".El Fonca, subrayó, es una institución que hay que reforzar y explotar las capacidades que tiene en apoyo a políticas culturales y en apoyo a los creadores.