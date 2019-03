Fonseca lanza sencillo ‘VEN’, en el que habla de su familia

Fonseca lanzó su sencillo y video “VEN”, que consideró como una declaración de amor infinito y profundo, en el que demuestra cómo ama a su familia, integrada por tres hijos y su esposa.El cantante colombiano dijo que esta es la canción y el video más íntimo de su carrera, ya que en un principio lo hizo para él, pero decidió compartirlo porque transmitían algo tan bonito ahorita “en un mundo en el que necesitamos un mensaje de amor y de unidad”.Por ello, consideró que era un buen momento para salir y compartir con la gente que ha seguido su música y por ello “es una canción que quiero mucho porque lleva un mensaje de amor, de familia de cariño y este video que comparte en donde salen mis hijos y mi esposa”.Desde el estudio de grabación en Miami y junto a Fame's Macedonian Symphonic Orchestra en la instrumentación, “VEN” hace erizar la piel y le da una connotación especial a cada sentido.Ver cómo sus hijos Paz, Manolo y Agustín (desde el vientre de su mamá), junto a su esposa Juliana, lo acompañan en momentos de trabajo para el nacimiento de su nuevo trabajo discográfico, le da un mayor significado a la letra.Sin duda es la representación de una familia que no solo la une el cariño y la entrega, sino la música.El video y la canción fueron recién lanzados “y estamos muy felices con lo que ha pasado con la canción y el video, porque creo que el objetivo ha sido cumplido hasta ahora porque la gente se conmueve y conecta al verlo en YouTube, y me llegan mensajes”.La gente que lo desee ver y escucharlo lo puede hacer a través de YouTube y en las todas las plataformas digitales, “vale la pena porque se refiere al amor a los hijos y que nace de esa melancolía que para mí surge en ciertos momentos”."La melancolía siempre me ha servido de inspiración y creo en ella como una forma de gratitud y no de tristeza y como estoy viajando de ahí nace esta canción”.Sobre qué sigue luego de este sencillo y el video del mismo dijo que “en unos meses vamos a presentar una versión en vivo que grabamos con la Orquesta Filarmónica de Medellín y después vamos a seguir presentado el resto del álbum en donde está 'Procura felicidad'”.Más adelante, recordó que el año pasado estuvo en vivo en el Teatro Metropólitan y este 2019 va a repetir, pues tiene cosas muy importantes para México que próximamente dará a conocer.Resaltó que el amor y la gratitud tal vez han sido de los mensajes más recurrentes de su música, como es en el caso de "VEN", que habla de la familia, de los hijos y de los momentos especiales.