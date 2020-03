Forman colectivo decenas de artistas donde se apoyan unas a otras

Escuchar Nota

En la escena musical mexicana,porque se cobijan entre ellas.Gracias a un chat grupal fue como se han unido para crear una red donde se ofrecen a(solidaridad entre mujeres que luchan por su empoderamiento).que cantaron en el concierto que ofreció Mon Laferte en enero en el Palacio de los Deportes.“En su mayoría son proyectos independientes en ese chat,como si alguien sabe usar tal programa de computadora.. Es bello ver la diversidad en las mujeres”, compartió Laferte.En esa ocasión, sobre el escenario estuvieron, entre otras, pues en el chat hay más de 100 participantes.Para las artistas con más experiencia, la unión es una muestra clara de los cambios respecto a cómo era la situación cuando ellas iniciaron, pues el grupo es un espacioNosotras crecimos de una forma muy solitaria en nuestras carreras, sin tener muchas amigas que hicieran música, y ahora ya no estamos solas.y de repente nos vemos, nos juntamos tanto en reuniones musicales como para platicar con un vino. ¡Es vital!”, expresó Madame Récamier.donde si bien aún no se logra una equidad completa de género, su presencia y relevancia como artistas femeninas ha crecido.. Había pocas mujeres en festivales, pero eso está cambiando y me emociona. El chiste es que siga aumentando. Estamos uniéndonos cada vez más., lo sé porque pasé por ahí, pero ya es diferente”, agregó Récamier.Después de escucharse juntas, las intérpretesque entonaron en el show de Mon Laferte, muchas de esas participantes formaron El Palomar, un proyecto donde todas las mujeres de la escena musical en México son bienvenidas.“La idea es ser palomas libres. Tenemos la necesidad actual, generar espacios y contenidos que nos unan y nos permitan tratar estos temas y empoderarnos.explicó en entrevista la cantautora chilena e integrante del colectivo Paz Court., aunque crecerá, pues tras crear un perfil de Instagram nuevas cantautoras han escrito para poder unirse.las integrantes planean invitar a sus compañeras a los conciertos que cada una de ellas dé y el número dependerá del tamaño de los escenarios.“Este proyecto tiene la idea de colectividad porque funcionamos como un coro, pero también en la individualidad porque cada una de las participantes tiene su proyecto personal con su diversidad”, destacó Court.El coro acompañó anoche a Laferte en el Zócalo durante su actuación en el show Tiempo de Mujeres.