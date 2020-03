Formar niños ‘prosociales’

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Uno de los rasgos distintivos del ser humano es su capacidad para crear grandes tejidos sociales en los que la solidaridad y el cuidado mutuo son valores fundamentales para el desarrollo pleno de los integrantes del grupo.



De esta manera, no solo se ponen en juego las identidades personales, también hacen su aparición una serie de conductas que son aprehendidas por los más pequeños a través del tiempo y la imitación de los adultos que se encuentran a su alrededor.



En ese sentido, a finales de los años 90 se comenzó a estudiar un rasgo en la sociabilidad de las personas dentro de la corriente científica de la sicología positiva, lo que algunos autores como Strayer (2004) han llamado conducta prosocial.



Cabe mencionar que el interés de esta rama sicológica es analizar las experiencias y rasgos individuales positivos, así como las instituciones sociales que facilitan su desarrollo con el fin de reducir sicopatologías y mejorar la calidad de vida, de acuerdo con el doctor Seligman, uno de sus principales promotores.



En este marco, la conducta prosocial suele definirse como un repertorio de comportamientos positivos que se efectúan con la finalidad de beneficiar a otras personas en presencia o no de una motivación altruista.



Debido a que se trata de un concepto reciente en el ámbito de la sicopedagogía, no existe una definición universal y gran parte de la investigación en torno a este tipo de comportamientos se concentra en diferenciarlo de la empatía y la filantropía.



Los autores consideran que existen dos tipos de conductas sociales positivas; por un lado, aquellas que permiten obtener un beneficio para todas las partes implicadas, y por el otro, esas que solo aportan algo para uno de los implicados.



Por esto, el investigador Strayer hizo una clasificación de cuatro tipo de actividades para darle claridad al estudio del fenómeno de la conducta prosocial y que, a la vez, sirven para fomentar en los niños este tipo de actitud y comportamiento en la vida.



Dichas acciones son: 1) actividades de compartir o intercambiar objetos con otros individuos, 2) actividades cooperativas, 3) tareas y juegos de ayuda, y 4) actividades empáticas hacia el otro.



Es así como esta nueva línea de estudio en la sicología sugiere que en el ámbito de la conducta prosocial, el beneficio recae en la otra persona, mientras que en un término de cooperación ambas partes se coordinan para beneficiarse mutuamente.





Recompensa afectiva



Desde las teorías pedagógicas, los investigadores argumentan que la conducta prosocial puede adquirirse por la influencia de factores del contexto en el que se desarrollan las personas, de tal modo que este tipo de comportamiento es resultado de la interacción del individuo con su entorno.



Además, defienden que esta conducta se obtiene a través de los procedimientos de condicionamiento clásico y operante, a partir de los cuales quedan asociadas las acciones estimulantes de cada individuo en lo que se conoce como refuerzo positivo.



Estos son sobre todo aquellos refuerzos que resultan tras una serie de acciones sociales en las que se generan respuestas como los gestos de amabilidad y gratitud, y las sonrisas, en lugar de algo material.



De esta forma, el hecho de recibir una recompensa afectiva fomenta en el individuo el deseo de emitir una conducta de ayuda al otro, esto quiere decir que detrás de un comportamiento prosocial hay una motivación interna de esta índole.



Asimismo, los estudiosos en la materia afirman que gran parte del modo de proceder de los niños en diferentes contextos de socialización es resultado de un aprendizaje observacional por imitación de modelos de conducta.



Esto quiere decir que, como lo investigó Bandura en los años 70 y 80, la regulación del comportamiento social depende de la interiorización de factores externos, como es el caso de los agentes socializadores como la familia y la escuela.



De esta manera, la tarea principal para los padres de familia es fomentar en el seno del hogar la conducta prosocial, ya que esta pone su énfasis en el desarrollo socioemocional a través de la cooperación con el otro y no marca la pauta como la mayoría de los sistemas de aprendizaje actuales que centran su atención en el desempeño de la competencia.