Fórmula 1 y NFL seguirán en México si hay apoyo de la IP

La Fórmula 1 y la NFL en México son eventos importantes que fortalecen la imagen del país, aunque sólo se garantizará su continuidad si existe inversión de la iniciativa privada.El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, fue cuestionado de si existen negociaciones para que F1 siga en el país, y señaló que no están negociando en este momento con sector de la iniciativa privada, al ser la Ciudad de México la sede y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es quien está viendo esos asuntos.Durante la rueda de prensa para anunciar el convenio de colaboración entre la Sectur y Nascar Peak México Series, dejó en claro que sería positivo que la NFL también siga, aunque el gobierno no apoyará con recursos, por lo que será cuestión de buscar apoyo en otro lado."En caso de que haya patrocinadores de cualquier lugar del mundo y quieran seguir, pero es asunto de carácter deportivo, sería muy positivo para México, pero no depende en este momento de la decisión nuestra, no hay recursos para el próximo año para ese partido de futbol americano”, señaló Torruco.El federativo recalco que eventos de ese tipo y cualquiera a nivel internacional fortalecen la imagen del país, por lo que espera que haya inversionistas para que ambos eventos se mantengan.En caso de que continúen, aseveró que la marca “México” estará disponible, siempre y cuando se cumpla con el objetivo de promover al país en otros lados y beneficiar a la población."La marca ‘México’ está disponible en todos los lugares donde se promueva con dignidad el destino, nosotros no contamos con los recursos para patrocinar ese tipo de eventos, pero si estará beneficiada la población local, estaremos siempre”, concluyó Miguel Torruco.