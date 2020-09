Fortalece crisis a Enjambre; Próximos Prójimos su más reciente disco

Escuchar Nota

Ciudad de México-. En 2009, la banda Enjambre estuvo a punto de “tirar la toalla” a causa de la crisis provocada por la influenza AH1N1 que no les permitía tener presentaciones en vivo, así lo relata Rafael Navejas en el documental de la banda, llamado Raudo Viaje.



Ahora, con más de una década de carrera y frente a una nueva pandemia, el enjambre se fortaleció y contrario a aquel casi derrumbe, esta vez presentarán su séptimo disco en un evento en streaming.



Próximos Prójimos es el título del nuevo álbum que comenzaron desde el año pasado; en noviembre, durante su presentación en el Palacio de los Deportes, tocaron por primera vez algunos de los temas que se incluyen, pero en marzo tuvieron que encontrar una forma de terminarlo desde el confinamiento.



“Dejamos de vernos por unas tres semanas y mientras a larga distancia estábamos compartiéndonos tracks a través de la computadora y logramos seguir avanzando poco a poco con las canciones, después nos empezamos a juntar en el estudio y así fue como pudimos terminar de componer el álbum y grabarlo”, contó Humberto Navejas, vocalista.



Temas como Relámpago, La Batalla y Secuaz ya se habían presentado antes de la pandemia y recientemente hicieron la entrega de El Derrumbe, último tema antes del lanzamiento completo, que será el mismo día de la presentación virtual el 26 de septiembre a las 20:30 horas como parte de la iniciativa de shows en línea Irrepetible.



“Es algo que es necesario ahorita, seguir tocando y tener música en vivo para la gente, como se pueda, va a ser un concierto que ya estamos preparando bien chido, presentación del álbum y otras dos o tres complacencias”, contó el intérprete.



Durante esta época la banda originaria de Zacatecas se ha presentado solo en un show virtual como apoyo a los músicos y staff de la industria, junto a artistas como Zoé, Café Tacvba y Julieta Venegas, además lanzaron una sesión de interpretaciones en vivo en YouTube, pero esta será su primera presentación individual.



Mientras tanto, se mantienen optimistas por volver a los espectáculos presenciales.



“Tengo la fortuna de decir que he valorado cada presentación en el momento y eso me da una satisfacción muy linda de decir ‘si nunca me vuelvo a subir a un escenario, que bueno que pude conectar con tanta gente de una manera tan personal y si algo extraño es eso; no sé cuándo vuelva a pasar, pero tengo el gusto de decir que fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida y espero que vuelva pronto”.



En mayo lanzaron un video musical para la canción Divergencia, en el que hicieron una recopilación con clips de sus fans bailando desde el encierro. No descartan la posibilidad de hacer música a partir de la introspección que esta situación les trajo.