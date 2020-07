Fortalece hermandad a los Bautista

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El ser señalado por cuatro jóvenes menores de edad de supuesto abuso sexual no desestabilizó nunca al cantante Mario Bautista, según aseguró su hermano Daniel.



“Mario estaba muy tranquilo, es una persona que conozco de toda la vida. Es mi hermano. (La noticia) No fue sorpresa, solo fue decir: ‘estamos bien, yo sé qué tipo de persona eres, las cosas caen por su propio peso’.



“Sabíamos que todo iba a aclararse porque para nosotros estuvo raro desde el principio”, afirmó.



Daniel, que también se dedica a la música, señaló que los artistas se exponen a este tipo de acusaciones, sin fundamento, por su condición pública.



“El problema de la cuarentena también es que hubo mucha gente en su casa aburrida pensando qué hacer y este tipo de cosas a veces salen, acusaciones para llamar la atención.



“Fue decir: ‘la vida sigue, estas personas están tratando de hacerte daño y no lo lograrán, nosotros sigamos enfocados en lo nuestro, en nuestras canciones’”, expresó Daniel.







El joven agradece el lazo familiar tan fuerte que mantiene con el intérprete de No Digas Nada.



“Ahora entiendo por qué mis papás fueron tan meticulosos y tan constantes en cultivar el valor de familia en nosotros y darte cuenta de que si el lazo familiar es fuerte, eres invencible.



“Nosotros siempre hemos sido muy fuertes, tenemos comunicación constante, somos una familia que nos vemos muy seguido, convivimos y estamos unidos”, aseguró.



Durante este periodo de encierro, ambos crearon una canción que promoverán en el quinto aniversario de Mario Bautista, a celebrarse en la Arena Ciudad de México el 14 de noviembre.



“Es una canción que habla sobre cómo son las relaciones hoy en día. Es la necesidad de hablar y exponer tus gustos, sin temor a nada. No hay que encajar en la sociedad para estar haciendo lo correcto”.