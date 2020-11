Fortnite podría jugarse en los iPhone gracias a nuevo software

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los "gamers" ahora podrán jugar títulos que no estaban disponibles en dispositivos Apple, luego de que los desarrolladores lanzaran un software que permite a los usuarios acceder a juegos de computadora en el navegador Safari, allanando el camino para que Fortnite regrese a los iPhone.



Apple retiró el popular juego de su tienda en línea a mediados de agosto después de que el desarrollador Epic Games lanzara una actualización que lograba esquivar el reparto de ingresos con el fabricante del iPhone, y desde entonces las empresas están enfrascadas en una batalla legal.



Ahora, la empresa de tecnología de Silicon Valley Nvidia ha desarrollado una versión de su servicio de juegos en la nube GEForce NOW que se ejecuta en el navegador de Apple.



GeForce NOW se transmite en iOS Safari, en versión beta, a partir de hoy. Eso significa que más de 5 millones de miembros de GeForce NOW ahora pueden acceder a la versión más reciente al iniciar Safari desde un iPhone o iPad", dijo Nvidia en una publicación de blog el jueves.



La compañía también prometió a los jugadores de Fortnite que pronto podrán usar dispositivos móviles de Apple, aunque dijo que hay un "retraso" mientras Nvidia y Epic finalizan la versión táctil del juego.



Epic y Apple están enfrascados en una disputa sobre si el estricto control de Apple sobre la App Store y su comisión del 30% de los ingresos cuenta como comportamiento monopólico. No se espera un juicio para resolver la disputa hasta el próximo año.



Más de 750 juegos de PC ahora están disponibles en GeForce NOW, y habrá adiciones semanales para expandir la biblioteca, dijo Nvidia.