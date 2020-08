Fortnite y Marvel unen fuerzas para temporada 4 y esto debes saber

Escuchar Nota

Time’s running out to unlock the Aquaman Outfit and Arthur Curry style



Battle Pass owners, be sure to complete his Challenges before the season ends to unlock him for good! pic.twitter.com/XdANKazZ5L — Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020

Catching this premiere is way easier than catching the mythic goldfish



Tune in for an exclusive early premiere of Tiger Shark King from @Discovery’s #SharkWeek on August 10 at 2 PM ET on the Big Screen. pic.twitter.com/Yth0ia9EKa — Fortnite (@FortniteGame) August 9, 2020

.-Dejando de un lado el conflicto,Lo que se venía rumorando desde hace varios días, por fin es oficial:Aún no se dado más detalles sobre las novedades que los fans encontrarán, pero el videojuego ha compartido en su cuenta de Twitter el primer teaser que revela algunas pistas.En el clip, de poco más de 10 segundos, compartido en redes socialesLa próxima temporada llegará tras una exitosa season 3, en la que los gamers se sorprendieron con la aparición de Aquaman y la isla totalmente fragmentada e, incluso, rodeada por tiburones.El final de la tercera temporada está cerca, pero no te preocupes porque, fecha en la que conoceremos todas las sorpresas que preparó, el videojuego también tendrá una narrativa sobre el superhéroe que se abordará durante toda la temporada.Cabe mencionar que ésta no es la primera vez queEn 2018,tras el estreno de las películasInformación por Milenio