Foto de migrantes desató polémica por derechos de autor

Desde el Congreso de Estados Unidos hasta El Vaticano, el mundo entero se conmocionó al ver las fotografías de Óscar Martínez y su hija Valeria sin vida a la orilla del Río Bravo, que marca la frontera entre México y Estados Unidos. Los factores y causas que provocaron sus decesos han desatado controversia, pero también la autoría de estas imágenes.La sociedad se estremeció al ver la fotografía en la que apareció el cadáver del migrante salvadoreño junto al de su hija de casi dos años de edad, publicada por primera vez en el periódico La Jornada el pasado 25 de junio en su primera plana, con el crédito: "Foto Julia Le Duc".Óscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Valeria huían de El Salvador, una nación azotada por la violencia, en busca del llamado "Sueño Americano". La madre, Tania Vanessa Ávalos, estaba del lado mexicano del río y sobrevivió.Horas después, aún por la mañana de ese martes 25 de junio, la agencia estadounidense de noticias The Associated Press (AP) contactó a la corresponsal de La Jornada en Tamaulipas, según se pudo ver en la red social Twitter, donde Rebecca Blackwell, una fotógrafa de esa agencia noticiosa, escribió a su colega.Fue entonces que la AP pudo distribuir estas imágenes, luego de un arduo consenso editorial, según publicó John Daniszewski, vicepresidente de normas de la agencia respecto a las razones por las que decidieron obtener los derechos de la fotografía para poder ofrecerlo a sus suscriptores."Creemos que es una imagen altamente relevante e importante para la noticia que se relaciona directamente con esta historia en curso. Después de largas discusiones entre editores en Nueva York y Ciudad de México, decidimos publicar la imagen en el cable", escribió el directivo en su texto "Por qué publicamos una foto de muertes en la frontera".Sin embargo, al día siguiente, el portal Hora Cero publicó un texto titulado: "Engañan a la agencia AP con falsa autoría de foto", signado por Héctor Hugo Jiménez. En el escrito, el medio argumenta que Le Duc no se encontraba en el lugar de los hechos cuando un grupo de reporteros gráficos pudieron tomar sus fotos."La gráfica de AP que fue publicada y difundida por periódicos, revistas y páginas digitales de los cinco continentes fue adjudicada a Julia Leduc, misma que este miércoles anunció en vivo el despido de Rosy Morales, a través de programa radiofónico de Matamoros donde trabajaba, 'por desleal y poco ética'", dice el texto."Sin embargo la verdadera razón fue que Morales descubrió la mentira de Leduc en diferentes espacios digitales, afirmando que su ex jefa nunca estuvo en el lugar de los hechos cuando fueron rescatados los cuerpos del salvadoreño Oscar Alberto Martínez Ramírez, de 25 años, y de su pequeña hija Valeria", continúa.Según Hora Cero, la versión de Rosy Morales se puede confirmar por fotografías tomadas por otros reporteros que acudieron a las márgenes del Río Bravo, alrededor de las 10:00 horas del lunes pasado, donde Julia Leduc no aparece entre el grupo de periodistas.El periódico La Jornada dedicó hoy un espacio para que Le Duc ejerciera su derecho de réplica, con un texto en el que rechazó las versiones que apuntan a que no se encontraba en el lugar, y por ende, la fotografía no era de su autoría."Desmiento categóricamente la versión difundida en una nota del periódico digital Hora Cero, firmada por su director, Héctor Hugo Jiménez, en el sentido de que la fotografía de Óscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Valeria, migrantes salvadoreños ahogados en el río Bravo, no es de mi autoría", dice la publicación.De acuerdo con la versión de la periodista, el lunes 24 de junio, cuando los cuerpos flotaban a orillas del cauce, llegó a la escena para tomar una serie de imágenes que envió a La Jornada, junto con un adelanto de la nota."La versión de Hora Cero, que atribuye la fotografía a mi colaboradora Rossy Morales, obedece a que ella estaba presente en el lugar desde antes de que yo llegara, a fin de hacer una cobertura previa para el portal digital http://www.lafronteradice.com , del que soy directora editorial, y al retirarme, después de captar las imágenes, ella permaneció en el sitio dando seguimiento a la información", continúa el texto de Le Duc.La agencia española EFE estuvo presente para retratar esa cruda imagen a través del lente de su fotógrafo Abraham Pineda Jácome, quien también colabora en el periódico Expreso Matamoros. El periodista no ha fijado su versión sobre si su colega estuvo o no presente en el momento que él tomó sus fotos.La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, dijo que "la triste foto… es un duro recordatorio de los riesgos a los que se enfrentan los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Es una fuerte imagen que debería llegarnos a todos hasta lo más profundo".