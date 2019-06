Fotografía muestra derretimiento del hielo en Groenlandia

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA — Steffen M. Olsen (@SteffenMalskaer) 14 de junio de 2019

Last week's "heat wave" bringing high melt conditions to #Greenland ice sheet has continued over weekend + looks likely to last well into this week. @PromiceGL weather stations are showing high temperatures eg Kan_U at 1200 m.a.s.l.

on @PolarPortal https://t.co/Ftg0fkkwJc pic.twitter.com/YZoMblYDCJ — Greenland (@greenlandicesmb) 17 de junio de 2019

Una nueva foto de Groenlandia evidencia los estragos que está causando el cambio climático. En la imagen el investigador Steffen Olsen, que pertenece al Instituto Meteorológico Danés, atraviesa un enorme charco sobre un trineo tirado por perros para recuperar su equipo de observación meteorológica, informó El Mundo Aunque bajo la capa de agua, en esta zona ubicada en el noroeste de Groenlandia -Inglefield Bredning-, todavía hay una capa de hielo de 1,2 metros, Olsen no está seguro de cuánto tiempo aguantará así.Debido al calentamiento global, el hielo que hay en los polos se está fundiendo a un ritmo cada vez más rápido. Algo de lo que quizá todavía no estamos demasiado concienciados pero que pone en peligro el planeta.El hielo del Océano Ártico está en niveles mínimos para esta época del año. Como muestra la imagen publicada por Olsen el hielo es ahora agua.El investigador ha advertido de este fenómeno en su cuenta de Twitter. "Las comunidades de Groenlandia dependen del hielo marino para tareas de transporte, caza y pesca. Fenómenos extremos, como esta inundación del hielo debido a que la superficie se ha derretido, requieren una capacidad todavía mayor de predicción".En las últimas semanas, las temperaturas se han disparado en Groenlandia. Esto ha provocado que se funda parte del hielo de los mares y de la superficie de la isla. Aunque no es la primera vez que ocurre, la situación es alarmante.Las predicciones apuntan a que la ola de calor que afectó a Groenlandia la semana pasada continuará también ésta.