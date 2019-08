Fotografías del México contemporáneo

Un retrato callejero del México contemporáneo, así define Jacob Prado la muestra fotográfica titulada Ecosistema 06050, que contiene su trabajo captado en los últimos tres años y que se mostrará en una de las galerías de la Fundación Sebastián. Son 46 piezas tomadas digitalmente que fueron tomadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde actualmente se exhibe.“Debo mencionar que soy miembro del Servicio Exterior Mexicano y me ha tocado estar representando a México sobre todo en Norteamérica y he tenido un interés por la sociedad de Canadá y Estados Unidos que me rodea. Después de dos años de vivir en el extranjero, regresé a México y vi que había cambiado mucho; comencé a caminar por el Centro, donde conviven grupos con identidades culturales diferentes y comencé a fotografiar desde danzantes hasta muchachos cibergóticos”, dijo Prado.Entre las gráficas se ven imágenes de danzantes ataviados con plumajes que pretenden rescatar las raíces prehispánicas, hombres adultos de estampa tradicional y adolescentes que buscan exteriorizar su identidad a través de tatuajes y perforaciones en sus cuerpos.“La idea del trabajo es compartir lo que yo he podido observar de esta convivencia social; es una colección de fotografías documental, más que una exhibición de fotos de manejo de imagen; de hecho, la edición de imagen es mínima.“Está dividida en nichos de grupos sociales, son 15 diferentes temas con formatos de 24x21 que presentarán a ancianos, parejas, jóvenes y performers, es una muestra pequeña, pero representativa”, señaló el autor.Durante la inauguración el jueves 15 a las 19:30 horas, Gonzalo Martínez estará reproduciendo sonidos del Centro de la Ciudad de México mezclados con música seleccionada para cada una de las fotografías.