Fotógrafo ligado a ‘El Cuini’ sí lo visitó en la cárcel

Ciudad de México.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México confirmó que el fotógrafo Miguel José Leone visitó en dos ocasiones en el reclusorio Norte a Abigael González Valencia, El Cuini, líder del brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación.A través de una tarjeta informativa, la dependencia señaló que de estos hechos informó a la Secretaría de la Contraloría General y solicitó a "los jueces federales y locales tomen en cuenta las medidas de seguridad que hay en los distintos penales, no sólo para la vida de los internos, sino para la estabilidad de los reclusorios".Puntualizó que realizarán una revisión al trabajo de las autoridades que laboran en esta institución penitenciaria, además de que continuará investigando sobre presuntas anomalías en el lugar.Asimismo, señalaron que en la celda que ocupó no se encontraron nada fuera de lo normal, y es que "todas tienen las mismas condiciones de las que albergan a otras personas privadas de su libertad".Negó que en algún centro de reclusión de la ciudad haya chefs ni cocinas especiales para el servicio personal de los internos.Detalló que El Cuini estuvo detenido del 15 de febrero al 27 de julio de este año, procedente del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, y refirió que en ese tiempo no se tiene registro de acceso de mujeres."Todas las visitas que recibió fueron de familiares y amigos, en cumplimiento con los requisitos de ingreso y del Reglamento de los Centros de Reclusión de la Ciudad de México", refirióFinalmente explicó que El Cuini estuvo recluido en el área de ingreso de la zona 1, estancia 1 y por medidas de seguridad institucional, así como personal se encontraba monitoreado las 24 horas del día a través de cámaras de circuito cerrado y con vigilancia de custodios de vista.