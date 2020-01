FOTOS: Así consiguió Adele su nueva figura

“Todo es gracias a una dieta balanceada y saludable, a que come menos calorías al día y gasta más energía”.



Cuando el 23 de diciembrese mostró en público gracias a una foto de Instagram, dejó a medio mundo con la boca abierta: la cantante británica lucía un drástico cambio de imagen pues había bajado considerablemente de peso.Su coach de fitness acaba de revelar su secreto y no, no tiene que ver con horas en el gym.Según contó Camila Goodis al periódico británico The Sun, así es que 90 por ciento de su pérdida de peso se debe a su alimentación. Concretamente, la entrenadora brasileña cree que todo ha sido gracias a que la cantante dejó atrás la comida procesada, el azúcar y los refrescos.Y a todo esto, ¿cómo se conocieron Adele y Camila? De acuerdo con The Sun, quien las presentó fue Adya, esposa de Robbie Williams, quien tomaba clases de pilates con la fitness coach.“Entrené a Adya durante mucho tiempo y resulta que ellas son muy amigas, así que también trabajé con Adele cuando vivió en casa de Robbie. No creo que le guste el ejercicio, pero ha cambiado su estilo de vida y creo que ese 90 por ciento (de su perdida de peso) se debe a la dieta”.Antes de las declaraciones de Camila entre la prensa británica circuló la versión de que Adele seguía la dieta Sirtfood, que consiste en una alimentación basada en plantas como el kale, que son conocidas por activar las sirtuinas, que entre otras cosas, retrasan el envejecimiento, controlan el apetito y despiertan el gen de la “delgadez”.