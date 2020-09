FOTOS: Así luce la guapa hija de Xuxa a sus 22 años

Escuchar Nota

, la hija de la cantante Xuxa,. La niña que cautivó a sus seguidores cantando en brazos de su célebre mamá, es hoy una joven de 22 años estudiante de moda en el Parsons The New School for Design, de Nueva York, y modelo e influencer.Hace tres años Sasha dejó Río de Janeiro y viajó a Nueva York en busca de una oportunidad en el mundo de la moda. Hoy es una reconocida modelo con más de siete millones de seguidores en sus redes sociales.En uno de sus últimos viajes relámpago a su país natal,, en Brasil. A esta cita tan especial no faltaron sus padres, la cantante Xuxa, que acudió con su actual pareja, Junno Andrade, y el padre de la joven, Luciano Szafor, que desde primera fila aplaudieron la participación de su hija en el desfile. Xuxa siempre se ha mostrado muy orgullosa de su hija, a quien adora y está muy unida, e incluso años atrás participó en dos de sus películas, Xuxa Requebra en 1999 y Xuxa en el misterio de Feiurinha en 2009., alcanzando su mayor éxito a nivel internacional con el Xou da Xuxa y su tema lari ilari ilarie... ¡oh, oh, oh!". Pero lo que no todos saben es que esta popular cantante brasileña antes de triunfar en el terreno del espectáculo infantil formó parte también del mundo de la moda. Apenas tenía 15 años cuando fue descubierta como modelo y llegó incluso a trabajar con la agencia For Models de Estados Unidos, una de las más prestigiosas del mundo. y ahora es su hija la que sigue sus pasos en el mundo de la moda., pero siempre ha tratado de desligarse por su apellido para labrarse su futuro. Nada más dejar Brasil, Sasha confesó lo mucho que echaba de menos a sus seres queridos. "Mi mamá y yo nos extrañamos mucho, aunque nos mensajeamos todos los días. Ella siempre va a ser mi referente, pero quiero que me reconozcan por quien soy", señaló la joven que ya ha participado en numerosas campañas publicatarias de prestigio en Brasil y se ha asomado a las portadas de conocidas revistas.-, publica fotos junto a su novio, el joven brasileño Bruno Montaleone, que estudia música en la Starling Academy of Music y también trabaja como modelo, y no faltan las continuas muestras del amor hacia sus padres.