FOTOS: Así se veía el rostro de Lucía Méndez antes de sus cirugías

Mis amores, como ustedes saben el ejercicio siempre ha sido parte de mi vida... recomiendo que ustedes también lo hagan para que se mantengan felices, fuertes y sanos...Espero que les guste este fragmento de Ponte en Forma... Los amo mucho!!! #LuciaMendezOf pic.twitter.com/lTyzJ6GJIR — Lucía Méndez (@LuciaMendezOf) December 9, 2019

La famosa actriz y cantanteha destacado desde hace muchos años en el mundo de la farándula no solo por su talento, sino también por su belleza que en el transcurso del tiempo no ha desvanecido y sigue siendo una de las personalidades más conocidas de México, aunqueque se ha realizado para conservar su juventud.La también empresaria mexicana siempre ha presumido su estilo de vida saludable y su gusto por el ejercicio, que le han permitidoha asegurado en varias ocasiones que únicamente se ha sometido a una cirugía de busto, una en la nariz y un lifting en el rostro, y que su delgada y firme figura la ha mantenido a base de un estilo de vida sano.La actriz es, y a partir de entonces se le abrieron muchas puertas en telenovelas y en la música.Los años no han pasado en balde para Lucía Méndez, pues su rostro ha cambiado con el tiempo que no se detiene. Muchos de sus fans recuerdan recuerdan cómo se veía antes de someterse a las cirugías que se ha realizado para conservar su belleza.La actrizcon los años de una linda jovencita a una mujer madura y segura de sí misma.