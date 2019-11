FOTOS: Cachorro de 18 mil años descubierto en Siberia causa intriga

Un cachorro congelado de 18 mil años de antigüedad descubierto en verano del 2018 en Siberia mantiene desconcertados a los científicos, quienes no han podido determinar si se trata deEl "", que al parecer tenía alrededor de dos meses de edad cuando murió, se ha mantenido conservado en excelente estado gracias a las temperaturas extremadamente bajas, conservando sus bigotes, cabello, pestañas, nariz y dientes de leche, algo que ha dejado atónitos a los investigadores, segúnFue en el verano del año pasado cuando el canino(capa de suelo permanentemente congelado) cerca del río Indigirka, al noroeste deSin embargo, pese a las pruebas de ADN que le han aplicado, hasta ahora no han logrado determinar su especie; no están seguros de si se trata de un lobo, un perro de laLos dientes del cachorro se conservaron en excelente estado pese a que transcurrieron 18 milenios. Foto: The Siberian TimeLos científicos, del, creen que podría tratarse deldel que se tiene conocimiento en la historia, y una pieza clave para ilustrarnos cuándo fueron domesticados los lobos.Ellos analizan el ADN del cachorro con una de sus costillas desde Suecia, mientras que sus colegas rusos analizan el cuerpo en Siberia y han bautizado al pequeño como "", que significa "amigo" en la lengua autóctona Yakut.Cuando recién lo descubrieron, sin mucho entusiasmo, creían que el cachorro tendría a lo mucho algunos cientos de años, pero se llevaron una gran sorpresa tras las pruebas de radiocarbono, que revelaron queSin embargo, serán necesarias más pruebas para determinar la especie a la que pertenece el animal.Los científicos sostienen que los perros modernos probablemente descienden de una población común de lobos que habitaron Europa durante miles de años y se extinguieron de 15 mil a 40 mil años atrás.