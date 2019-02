Fotos de Yalitza en ¡HOLA! son racistas: experto de la UNAM

Racismo rampante y descarado de una revista muy conocidas por eso. Yalitza Aparicio blanqueada para que no vaya a romper, ni por error, el ideal de la blanquitud aspiracional. Cómo decían de otros personajes adorados de esta publicación: no entienden que no entienden. https://t.co/MA2JQKLMop — Federico Navarrete (@Fedenavarrete) 22 de febrero de 2019

El autor del Alfabeto del racismo mexicano opina que las fotos de la actriz fueron retocadas "para no romper el ideal de la blanquitud aspiracional" de la revista.La revista ¡HOLA! exhibió su "racismo rampante y descarado" con la publicación de una sesión de fotos de la nominada al Oscar, Yalitza Aparicio, para su número más reciente, según Federico Navarrete, escritor y académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM."Yalitza Aparicio blanqueada para que no vaya a romper, ni por error, el ideal de la blanquitud aspiracional", escribió en Twitterel autor del libro Alfabeto del racismo mexicano (Malpaso, 2017).En su libro México racista: Una denuncia (Grijalbo, 2016), Navarrete afirma que "México es un país racista. Los mexicanos practicamos sistemáticamente esta forma de discriminación contra nuestros compatriotas que tienen un color de piel más oscuro, contra los indígenas y los afromexicanos, contra los inmigrantes, contra los extranjeros y contra todos aquellos que nos parecen diferentes e inferiores".De acuerdo con el escritor, "en nuestro país se practican muchas formas de discriminación. [...] Las peores, aunque no las únicas, formas de racismo se dirigen a los indígenas y a las personas que parecen serlo, así como a las personas de origen africano".Es doctor en Estudios Mesoamericanos por la UNAM y maestro en Antropología Social por la Universidad de Londres. Especialista en temas de historia prehispánica y de la conquista, ha escrito importantes libros de divulgación como 'La vida cotidiana en tiempos de los mayas', 'La migración de los mexicas' y 'La conquista de México'. Tradujo del náhuatl y cuidó la edición de Historias de Cristóbal del Castillo.En MILENIO contactamos a Nigorette, fotógrafa especializada en moda, retoque y docente de la Escuela Activa de Fotografía, quien dijo que el tono más claro de la piel de Yalitza puede deberse a dos factores técnicos: el uso de flash frontal en la sesión y la calibración de las máquinas de imprenta. (Puedes leer su análisis completo aquí).Mientras tanto, la revista compartió en YouTube el detrás de cámaras de la sesión.