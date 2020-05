FOTOS: Debby Ryan y su boda secreta con Josh Dun

Escuchar Nota

JOSH DUN Y DEBBY RYAN SON TODO LO QUE ESTÁ BIEN EN ESTE MUNDO pic.twitter.com/Db77iw6Qga — Meriii ||-// (@mxry_gh) May 21, 2020

DEBBY RYAN SE CASO CON EL BATERISTA DE LA BANDA DE TWENTY ONE PILOTS, EN DICIEMBRE DEL 2019

PORQUE NO ME INVITARON A A LA BODA?! pic.twitter.com/sBVlqjXsVi — sᴡᴇᴇᴛ ᴅʀᴇᴀᴍs (@pollitocolores_) May 21, 2020

, la actriz que diera vida aconfesó que ella y, el baterista de, se casaron a finales del 2019, teniendo una boda sin mucha planeación y que todos guardaron en secreto.Cuando Twenty One Pilots estrenó el video de Level Of Concern hace poco más de un mes, los fans de la agrupación notaron que Josh estaba usando un anillo que aparentemente era una sortija de bodas. Aunque fue una gran sorpresa, considerando el tiempo que la pareja había mantenido una relación, muchos se hicieron a la idea de que realmente Josh y Debby se habían casado, pero no había ninguna declaración ni prueba la respecto.Sin embargo, recientemente,El evento se llevó a cabo en diciembre luego de haberlo planeado por menos de cuatro semanas y, después de la gran fiesta, tanto la pareja como los invitados mantuvieron la celebración en secreto hasta ahora.